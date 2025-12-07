El historial de la Selección Argentina contra sus rivales del Mundial 2026

La Argentina fue uno de los grandes beneficiados en el sorteo del Mundial

En el John F. Kennedy Center, ubicado en Washington D. C., Estados Unidos, la FIFA llevó a cabo el sorteo del Mundial 2026. Uno que presentó ciertas ausencias porque todavía no se encuentran definidos los equipos clasificados del repechaje, pero que le permitió a la Argentina ser uno de los pocos privilegiados de conocer a todos sus adversarios. Un detalle para nada menor, debido a que le dará a Lionel Scaloni la chance de trabajar con gran anticipación.

Lo primero a mencionar es que el conjunto argentino quedó ubicado en el Grupo J como cabeza de serie, debido a la posición que ocupó en el ranking internacional FIFA que se actualizó en noviembre. Esto le permitió esquivar a rivales de gran peso como son Brasil, Alemania, Países Bajos, Bélgica, España, Francia, Portugal y Francia. Por otro lado, la Albiceleste deberá medir sus fuerzas contra Argelia, Austria y Jordania. De terminar en el primer lugar, se asegurará un boleto a la instancia de 16avos de final.

El historial de la Argentina contra Argelia, Austria y Jordania

Argelia

Se trata del primer adversario que la Argentina tendrá en el Mundial y que enfrentará en Kansas City. Frente a este adversario se desprende un historial de un solo partido y que fue de carácter amistoso en la temporada 2007. Se disputó en Barcelona y se registró una victoria por 4-3 con un doblete de Lionel Messi, y los goles de Carlos Tévez y Esteban Cambiasso.

Lionel Messi le marcó dos goles a Argelia en un amistoso del 2007.

Austria

Sin fecha confirmada, la Argentina tendrá su segundo partido ante Austria y se disputará en la ciudad de San Francisco. Un duelo que se repitió en dos oportunidades y siempre bajo el carácter amistoso. El primer cruce sucedió en 1980 cuando el conjunto nacional viajó hasta Viena y ganó por 5-1 con goles de Santiago Santamaría, Lepoldo Luque y tres tantos de Diego Maradona. Mientras que en 1990 se cruzaron en la previa del Mundial de Italia, pero culminaron empatados 1-1. El tanto del equipo de Carlos Bilardo lo hizo Jorge Burruchaga.

Jordania

El partido de la Argentina frente a Jordania tendrá como sede a la ciudad de Dallas, y presenta una particularidad porque se trata del primer duelo entre ambos. No hay registros previos, ya sea en el marco de un certamen oficial o como también en el contexto de una gira amistosa.

Los posibles rivales de la Selección Argentina en 16avos de final del Mundial 2026

Observando el sorteo, se puede determinar que la Argentina fue beneficiada al tener como rivales tres selecciones que no disponen de gran peso internacional como son Argelia, Austria y Jordania. Es por ello que las chances de que el equipo argentino culmine primero son bastante elevadas. En ese caso, se tendrá que medir con el segundo del Grupo H que saldrá de España, Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde.

Mientras que un escenario poco positivo como salir segundo lo llevará al conjunto de Lionel Scaloni a enfrentar al mejor del Grupo H, que cuenta con elevadas probabilidades de que sea el cuadro español. Un tercer puesto en el Grupo J generará que la Albiceleste tenga la posibilidad de cruzarse con el líder de la zona B, D, G, K o L. Esto podría gestar duelos contra Canadá, Estados Unidos, Bélgica, Portugal, Colombia, Inglaterra y Croacia.