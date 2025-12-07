Investigadores brasileños revelaron la extensión de las áreas libres de hielo en la Antártida, mediante un mapeo inédito observaron por primera vez la distribución y la salud de la vegetación en el continente más austral del planeta, difundió el proyecto MapBiomas Antártica.

El estudio da cuenta de que menos del 1 % del territorio antártico está libre de hielo, el equivalente a 2,4 millones de hectáreas y entre ellas 107.000 presentan cobertura vegetal durante el verano austral.

Se trata de la primera medición detallada tanto de las áreas sin hielo como de las coberturas verdes del continente austral, una reserva natural internacional dedicada a la investigación científica.

El trabajo fue desarrollado por una iniciativa científica brasileña a partir de imágenes satelitales combinadas con algoritmos de aprendizaje automático y procesamiento en la nube debido al gran volumen de datos.

¿Cómo se realizó la investigación?

La investigación sólo fue posible realizarla después del posicionamiento de los satélites Sentinel-2 en órbita polar, capaces de capturar imágenes de alta resolución y amplia cobertura.

Entre 2017 y 2025, las imágenes pudieron registrar áreas sin hielo entre diciembre y marzo, cuando el Hemisferio Sur recibe más luz solar. La coordinadora científica de MapBiomas, Júlia Shimbo, destacó que se trata apenas de la primera versión del mapeo.

Cómo funciona el mapeo

De acuerdo con la coordinadora del mapeo, Eliana Fonseca, comprender la dinámica natural del continente es "clave" para evaluar los efectos locales del cambio climático y sus impactos globales.

“El mapa de áreas libres de hielo es esencial para el monitoreo de la fauna del continente, pues los nidos y el nacimiento de las crías de las especies animales ocurren en esas áreas durante el verano”, explicó Fonseca.

Según la investigadora, el mapa de la vegetación ofrece información "esencial" para la evaluación de la productividad de los ecosistemas, lo que permite monitorear los cambios ambientales y las regiones sensibles.

Para estudiar la flora, los investigadores usaron un indicador de teledetección calculado a partir de imágenes satelitales. Esto les permitió analizar la saluda y la densidad de la vegetación.

Qué pasa en las áreas libres de hielo

“Durante el verano, en las áreas libres de hielo crecen especies de musgos, algas terrestres y gramíneas. Sobre las rocas aparecen líquenes que pueden ser observados no solo en las áreas costeras, sino también en el interior del continente”, explicó Fonseca.

El análisis también encontró similitues entre las formaciones vegetales de la Antártida y de Brasil, ya que líquenes, musgos y algas terrestres aparecen a su vez en biomas brasileños como Pampa y Caatinga, donde cumplen un rol de cobertura en zonas de vegetación dispersa.

Las gramíneas, por su parte, integran el grupo de plantas pioneras y están presentes en todos los biomas del país. La Antártida ejerce influencia directa sobre el clima de todo el Hemisferio Sur y es considerado el origen de los frentes fríos que afectan los regímenes de lluvia.

“El contraste entre las masas de aire frías y secas que vienen de la Antártida, y la masa de aire caliente y húmedo que se forma sobre Brasil, influye directamente en las lluvias, tanto en volumen como en frecuencia”, afirmó la científica.