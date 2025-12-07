Uno por uno, los lugares para sacarse fotos con Papá Noel en Buenos Aires

En la previa de la Navidad 2025, miles de niños se preparan para armar el tradicional arbolito y escribir sus cartitas con pedidos especiales. Además, durante estos días en la Ciudad de Buenos Aires habrá distintos puntos para sacarse una foto con Papá Noel y dejarle sus deseo y dibujos en un buzón.

Desde hace varios días la Ciudad está vestida de verde y rojo para recibir a la temporada de las fiestas y despedir el año. Los comercios ofrecen todos lo necesario para decorar los hogares, completar el arbolito y preparar los regalos. Además, el clásico personaje navideño estará presente en los principales centros comerciales.

Dónde sacarse fotos con Papá Noel en Buenos Aires

Uno de los puntos para sacarse una foto con Papá Noel es el Parque de Navidad, una propuesta gratuita que transformará la zona de Plaza Sicilia, en pleno Palermo, en un paseo temático pensado para disfrutar del espíritu festivo al aire libre. Estará disponible del 18 al 21 de diciembre desde las 17 hasta las 22 horas.

El público deberá hacercasrse a la intersección de las avenidas Libertador y Sarmiento. Los chicos también podrán acercar al buzón sus cartas a Papá Noel, sacarse fotos temáticas y disfrutar de juegos y entregas de regalos. La actividad no requiere reserva previa ni inscripción.

En qué shoppings estará Papá Noel en Navidad 2025

Por otra parte, las familias podrán acercarse a los siguientes centros comerciales para conocer a Papá Noel.

Galerías Pacífico: el árbol está encendido desde hace varias días en el centro ubicado en Florida y Córdoba.

Shopping DOT: a Papá Noel se lo podrá ver del 8 al 14 de diciembre de 17 a 20:30 horas; del 15 al 22 de diciembre, de 12 a 21.30; y el martes 23 de diciembre, de 14 a 23.30.

Abasto Shopping : Papá Noel estará presente del 8 al 23 de diciembre, de 11 a 13.30; de 14.30 a 17; y de 17.45 a 20 horas, en la Plaza del Zorzal, en el primer piso. Con la aplicación ¡appa! es posible acceder al beneficio de fila rápida.

Caballito Shopping Center: en el segundo nivel, los niños podrán decorar su propio adorno navideño y escribir la carta para Papá Noel. La actividad es gratuita y los cupos son limitados. Las actividades se realizará el sábado 13 y los domingo 14 y 21 de diciembre, de 15 a 19 horas, y están previstaa para niños de 3 a 9 años.

Alparamis (Olivos): La actividad gratuita se desarollará del 10 al 23 de diciembre. Será todos los días, de 11 a 13 horas y de 15 a 20.

¿Por qué los niños le escriben cartas a Papá Noel?

Acompañar a los niños y niña en el proceso de escribirle una carta a Papá Noel alimenta su imaginación, creatividad y mantiene viva la ilusión. Es una buena ocasión para enseñarles a cómo pedir regalos desde el corazón, que reconozcan sus necesidades y agradezcan por lo que tienen.