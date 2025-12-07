Por qué no deberías volver a rellenar las botellas de plástico con agua: el riesgo que pocos conocen

Muchas personas reutilizan las botellas de plástico, ya sea para llevar al gimnasio o para hidratarse en medio del calor. Sin embargo, este hábito puede ser perjudicial para la salud, de acuerdo a especialistas e investigaciones recientes.

Cuáles son los riesgos de reutilizar las botellas de plástico

Si bien parece una costumbre que ayuda a la ecología, reutilizar las botellas de plástico es riesgoso. Una investigación publicada por Treadmill Reviews analizó durante una semana las botellas de plástico, de diferentes tipo, que reutilizó un deportista y descubrió que la más contaminada tenía 900.000 bacterias, más que las que suelen hallarse en la tapa de un inodoro.

Las botellas de agua reutilizada contienen un alto nivel de bacterias peligrosas para la salud

Lo más alarmante es el que el 60% de los gérmenes tenían el potencial de enfermar a una persona, algunos pueden causar afecciones como neumonía, infecciones cutáneas o infecciones sanguíneas. "Beber de una botella rellenable promedio puede ser mucho peor que lamer el juguete de tu perro", señalaron los investigadores.

Además, los recipientes plásticos contienen productos químicos como Bisfenol A (BPA), que pueden liberarse más rápido si la botella se enfrenta al calor o se desgasta. El problema no se traslada solo a las botellas descartables, sino que también a los termos plásticos.

De la investigación se desprendió que los termos con bombilla o sorbete suelen contener menos bacterias que los que tienen rosca o tapa a presión. "Esto podría deberse a que el agua gotea al fondo de la sorbete en lugar de quedarse atrapada y atraer a los gérmenes que buscan humedad", explicaron. Aunque remarcaron que el nivel de gérmenes sigue siendo alto.

Cómo reducir los riesgos al reutilizar botellas

Una de las grandes opciones para no contaminar y reutilizar una botella es elegir termos de acero inoxidable, es una mejor opción que el plástico ya que no se agrieta, ni tiene manchas difíciles de limpiar, por lo que son menos propensas a albergar gérmenes.

La gran opción para reemplazar las botellas de plástico y no contaminar son los termos de acero inoxidable

Para quienes se reúsan a dejar las botellas de plástico, los especialistas recomiendan tener en cuenta las siguientes claves: