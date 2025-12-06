Protestas en EEUU contra la escalada militar de Trump en Venezuela

Miles de ciudadanos estadounidenses se manifestaron en las calles de decenas de ciudades de Estados Unidos para protestar este sábado contra la escalada militar en el Caribe y en Venezuela que lleva adelante el presidente Donald Trump. "No a la guerra en Venezuela", reza la convocatoria. Hace pocos días, el republicano anunció que la Casa Blanca realizará ataques terrestres "muy pronto".

Con el lema "¡Detengamos la guerra antes de que empiece!", miles de personas se congregaron en las calles de diversas ciudades para rechazar la incursión bélica de Trump, quien durante tres meses sostuvo ataques a supuestas "narcolanchas" -con al menos 80 víctimas fatales- pero que ahora afirmó que comenzará con ataques directos en suelo venezolano.

"Dejar Venezuela en paz", "No a la guerra en Venezuela", "No a la sangre por petróleo", "Manos afuera de Venezuela", son algunos de los carteles que sostenían los manifestantes, con la Casa Blanca de fondo, en Washington. Las mismas pancartas y consignas se repetían en marchas en otros puntos como en Nueva York.

En el llamado a la movilización, que fue anunciada por la organización Answer con el aval de distintas agrupaciones políticas, se advirtió que “la administración Trump prepara una gran guerra contra Venezuela” y que el reciente anuncio del republicano constituye “una operación de cambio de régimen a gran escala”. "Sería una catástrofe para la región", alertaron.

Según la organización, el 70% de la población estadounidense "se opone a una intervención militar contra Venezuela” y denunció que "ya fueron movilizadas unas 15.000 tropas y recursos navales por más de mil millones de dólares".

También recordaron el caso de los momentos previos a las guerras de Irak y de Vietnam, donde se "inventaron pretextos" para la invasión- "Prometieron victorias rápidas. Se equivocaron. Pero la idea de que Estados Unidos pueda llevar a cabo invasiones militares en el corazón de Latinoamérica sin una reacción masiva es descabellada", sostuvieron.

Además de Answer, entre los convocantes a la movilización están el Foro del Pueblo, Alianza Negra por la Paz, Codepink, Movimiento Juvenil Palestino, el Partido por el Socialismo y la Liberación, Socialistas Democráticos de América y Disidentes.

"Nos encontramos en un momento crítico. Congresistas de ambos partidos denuncian cada vez más la ilegalidad de estos ataques. Pero la situación requiere mucha más urgencia: una vez que se intensifique la escalada, puede que no haya vuelta atrás", agregaron.

Algunas de las ciudades donde también hubo convocatorias fue en California, Houston, Phoenix, Filadelfia, San Antonio, San Diego, Dallas, San Francisco, Austin, Boston, entre otras.

Qué dijo Trump sobre ataques a Venezuela

"Vamos a empezar a realizar esos ataques también por tierra. Por ahí es mucho más fácil. Conocemos las rutas que toman. Lo sabemos todo sobre ellos. Sabemos dónde viven. Sabemos dónde viven los malos, y vamos a empezar con eso muy pronto", declaró el republicano durante reciente reunión de seguridad de su gabinete retransmitido por la Casa Blanca.

En su intervención, Trump acusó al gobierno del ex presidente Joe Biden de aplicar una política migratoria que permitió la circulación de un "flujo de drogas" y la entrada de "asesinos" sin "ningún control". "Estamos eliminando a esos hijos de puta", denunció.

Las declaraciones de Trump se dieron apenas unos días después de que se hiciera público que hubo una conversación telefónica con su par venezolano, Nicolás Maduro, en medio de las tensiones bilaterales por el despliegue militar estadounidense en aguas del Caribe y el Pacífico.