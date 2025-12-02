Trump prometió atacar "muy pronto" a Venezuela y amenazó a Colombia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asiste a una reunión de gabinete en la Casa Blanca, en Washington, D.C., EEUU

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este martes que su país empezará "muy pronto" a atacar objetivos dentro de Venezuela, después de sostener durante tres meses ataques a supuestas "narcolanchas" por el que ya dejó 80 víctimas mortales. También incluyó a Colombia dentro de las advertencias, al señalar que "cualquier país" que produzca y trafique drogas a Estados Unidos "está sujeto a ataques". El mandatario colombiano Gustavo Petro le respondió invitándolo a ver "los nueve laboratorios diarios" que ordenó destruir hasta ahora. "Ya me calumnió, no continúe por ahí", le pidió al final Petro.

"Vamos a empezar a realizar esos ataques también por tierra. Por ahí es mucho más fácil. Conocemos las rutas que toman. Lo sabemos todo sobre ellos. Sabemos dónde viven. Sabemos dónde viven los malos, y vamos a empezar con eso muy pronto", declaró Trump durante una reunión de seguridad de su gabinete retransmitido por la Casa Blanca.

En su intervención, Trump acusó al gobierno del ex presidente Joe Biden de aplicar una política migratoria que permitió la circulación de un "flujo de drogas" y la entrada de "asesinos" sin "ningún control". "Estamos eliminando a esos hijos de puta", denunció.

Las declaraciones de Trump se dan apenas unos días después de que se hiciera público que hubo una conversación telefónica con su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, en medio de las tensiones bilaterales por el despliegue militar estadounidense en aguas del Caribe y el Pacífico.

La amenaza de Trump contra Colombia y la respuesta de Petro: "No amenace nuestra soberanía porque despertará el Jaguar"

Durante la conferencia de prensa que dió este martes, el republicano incluyó a Colombia dentro de su advertencia contra Venezuela. "He oído que Colombia produce cocaína. Tienen plantas de fabricación de cocaína y luego nos la venden. Cualquiera que haga eso y la venda en nuestro país está expuesto a ataques", dijo el republicano.

Petro respondió inmediatamente a la advertencia de Trump, mediante un posteo en su cuenta de X. "Venga señor Trump a Colombia, lo invito, para que participe en la destrucción de los 9 laboratorios diarios que hacemos para que no llegue cocaína a EEUU. Sin misiles he destruido en mi gobierno 18.400 laboratorios, venga conmigo y le enseño como se destruyen, un laboratorio cada 40 minutos", afirmó el presidente colombiano.

"No amenace nuestra soberanía, porque despertará el Jaguar. Atacar nuestra soberanía es declarar guerra, no dañe dos siglos de relaciones diplomáticas", le advirtió Petro. Y concluyó: "Ya me calumnió, no continúe por ahí. Si un país ha ayudado a detener miles de toneladas de cocaína para que no la consuman los norteamericanos, es es Colombia", escribió.

España se sumó al cierre aéreo a Venezuela decretado por Trump: qué aerolíneas adhirieron

Con el cierre del espacio aéreo que estableció Trump sobre Venezuela el sábado, la Agencia Española de Seguridad Aérea (AESA) sugirió no sobrevolar hasta el 31 de diciembre el aeropuerto de Maitequía, en las afueras de Caracas, y las españolas Iberia, Air Europa y Plus Ultra se sumaron a la medida y cancelaron sus vuelos hacia el país caribeño. Iberia confirmó que respetará la suspensión de vuelos hasta esa fecha, mientras que Plus Ultra lo hará hasta el jueves 4 y Air Europa hasta el 12 de diciembre.

Iberia y Air Europa son las dos empresas que ofrecen mayores conexiones con Europa y el país caribeño. Ambas compañías cuentan con cinco frecuencias de ida y vuelta cada una entre Madrid y Caracas.

Otras empresas europeas que se plegaron fueron TAP, Turkish Airlines, Laser y Estelar, bajo el argumento de "extremar la precaución" ante la recomendación de Trump y de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos.

La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) por su parte aseguró, a través de su vocería, que las aerolíneas "deben mantener la libertad de evaluar de forma individual los riesgos", al igual que las medidas de clausura de espacios aéreos, "priorizando la seguridad de los pasajeros y de la tripulación en la toma de sus decisiones operativas".