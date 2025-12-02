Sabrina Carpenter fulminó a Trump por usar una canción suya: "Malvado y repugnante"

La cantante Sabrina Carpenter, que estará en el Lollapalooza Argentina 2026, cruzó en redes sociales a la Casa Blanca por un video, que consideró "malvado y repugnante", en el que se usó una canción suya.

El lunes, la cuenta de X de la Casa Blanca publicó un video en el que se mostró, con tono simpático, a agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos persiguiendo, derribando y esposando a personas en las calles. En el video, la cuenta gobernamental usó la canción "June", una de las más populares de Sabrina Carpenter.

En el mensaje que acompañó el video, la Casa Blanca hizo otra referencia a las canciones de una de las artistas pop del momento. "¿Alguna vez probaste esto? Adiós", escribió.

La respuesta de Sabrina Carpenter

El martes, unas horas después del tuit original, llegó la respuesta de Sabrina Carpenter, quien dejó en claro su postura respecto a la utilización de su canción para el video de la Casa Blanca. "No me involucren nunca a mí ni a mi música para beneficiar su agenda inhumana", señaló en X la figura de la música estadounidense. En la gira Short n' Sweet, Carpenter hace una broma, justo antes de interpretar "June", sobre el arresto de alguno de los asistentes a su concierto, a quien le arroja unas esposas. Por eso, el gobierno estadounidense usó su canción para difundir desagradables imágenes de su agenda anti inmigración. "Este video es malvado y repugnante", señaló.

Cuando Donald Trump ganó las elecciones presidenciales, Sabrina Carpenter no ocultó su descontento. "Siento lo que está pasando en nuestro país, y a las mujeres que están acá, las quiero muchísimo... Espero de verdad que disfruten el resto de la noche, porque se lo merecen", sostuvo.

Esta no es la primera vez que el gobierno de Trump molesta a los músicos por usar música sin autorización. El mes pasado, Olivia Rodrigo condenó a la Casa Blanca por acompañar un vídeo que animaba a la autodeportación con su canción "All-American Bitch". "No utilicen nunca mis canciones para promover su propaganda racista y llena de odio", escribió Olivia Rodrigo.