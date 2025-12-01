Es hija de un maestro del cine y recibió la peor noticia tras su ópera prima: "Desgracia"

Es hija de un maestro del cine y recibió la peor noticia tras su ópera prima.

La hija del tres veces ganador del Oscar Steven Spielberg, Destry Allyn Spielberg, debutó en Hollywood con su primera película como directora No alimentes a los niños y se llevó una desagradable sorpresa, ya que la crítica no la recibió nada bien. Qué dicen los especialistas sobre la ópera prima de la joven que carga con uno de los apellidos más poderosos de la industria del cine.

No alimentes a los niños se estrenó el pasado 27 de noviembre en salas de cine argentinas y la historia lleva al espectador a un mundo devastado por un virus que eliminó a la mayoría de los adultos. En medio del caos, un grupo de niños huérfanos inicia un viaje hacia el sur, sin imaginar que en su camino encontrarán a una mujer psicópata que esconde un secreto.

Desde su estreno mundial, No alimentes a los niños tiene un puntaje de 4,7/10 en IMDb y las críticas no la acompañaron. "Fallida", "un bodrio", "repetitiva", fueron algunos de los calificativos que usaron críticos argentinos de Clarín y La Nación; en tanto portales especializados en cine de terror -como Heaven of Horror- la tildaron de "desgracia". En todos los casos, se comparó la ópera prima de la joven, que también es actriz, con el trabajo inconmesurable de su padre, director de obras maestras como Tiburón, ET, El extraterrestre, Jurassic Park y La Lista de Schindler, entre tantísimas películas.

Reparto de No alimentes a los niños y a qué películas busca homenajear

La película de Destry Allyn Spielberg está protagonizada por Michelle Dockery (Downton Abbey), Giancarlo Esposito (Breaking Bad) y Zoe Colletti, y tiene reminiscencias de largometrajes como Hereditary, Midsommar, Longlegs y M3GAN, películas de terror que se convirtieron en las más vistas de los últimos años.