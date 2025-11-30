Este fin de semana varias localidades de Córdoba se vieron afectadas por un impactante granizo del tamaño de pelotas de tenis, según las imágenes que se compartieron en redes sociales. El interior de la provincia sufrió fuertes lluvias y tormentas eléctricas.

Para cerrar el fin de semana, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta naranja para cinco provincias y una amarilla para otras 15. De esta manera, noviembre se despide pasada por agua y con varias probabilidades de granizo.

Fuerte granizo en Córdoba

En Córdoba, el granizo de grandes dimensiones cayó en localidades serranas como Embalse, Santa Rosa, Potrero de Garay y Villa General Belgrano, entre otras. El sector más castigado fue el Valle de Calamuchita.

Y, en otros puntos de la provincia, se registraron calles anegadas y destrozos por la feroz caída de granizo. El fenómeno comenzó cerca de las 18 del sábado en Santa Rosa, Potrero, Villa General Belgrano, Villa del Dique y Villa Ciudad de América.

El mayor registro de lluvia caída en las últimas horas se registró en la localidad de La Tordilla, departamento de San Justo, donde se registraron 127,8 mm de agua. A su vez, hubo temperaturas sofocantes con un pico máximo de 41,8 grados en la localidad de Serrezuela.

Mientras que en la capital provincial las máximas treparon a los 38 grados en inmediaciones del Centro y de barrio Alberdi, según informaron medios locales.

Durante la noche continuará el mismo patrón meteorológico, con lluvias probables y un ambiente templado. Las precipitaciones podrían extenderse de manera intermitente, acompañadas por un cielo mayormente cubierto.

El viento persistente del sector sudeste mantendrá la circulación de aire húmedo, impidiendo que se generen condiciones más estables. Esto prolongará la inestabilidad hasta las últimas horas del día, dejando un cierre dominado por lluvias y cielo gris.

Alerta por tormentas fuertes en 20 provincias

Entre las 20 provincias se encuentra parte de Buenos Aires. El alerta máxima está focalizado en el centro este de Río Negro, casi todo Santa Fe, noroeste de Entre Ríos, centro sur de Chaco, y casi todo Corrientes.

En las zonas mencionadas hay riesgo de tormenta eléctrica y de probable caída de granizo, con lluvias abundantes en cortos períodos. También habrá ráfagas que pueden superar los 80 kilómetros por hora de manera localizada. Por estos fenómenos, la advertencia es de color naranja.

Por otra parte, hay 15 provincias en que la alerta es amarilla. La misma alcanza al centro oeste de Buenos Aires, Córdoba, San Luis, centro sur de Mendoza, La Pampa, este sur de La Rioja, sur de Catamarca, Salta, Jujuy, Santiago del Estero, Formosa, Misiones; y gran parte del sur del país, zona este de Neuquén, y casi todo Río Negro y Chubut.