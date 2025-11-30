No es la citronela: la planta fácil de cuidar que ahuyenta los mosquitos de forma natural.

Llega el calor y, con él, los mosquitos. Repelentes, espirales, velas aromáticas, ventiladores, cualquier recurso es válido para evitar la picadura. Sin embargo, en los últimos años, una planta muy asociada al comportamiento juguetón de los gatos se ganó un lugar inesperado en la lucha contra estos insectos: la hierba gatera, también conocida como catnip o Nepeta cataria.

Aunque suele cultivarse para enriquecer el ambiente de las mascotas, distintos estudios botánicos demostraron que esta planta posee compuestos naturales que pueden actuar como repelentes, ofreciendo una alternativa más ecológica frente a los productos químicos tradicionales.

El catnip contiene un aceite esencial llamado nepetalactona, responsable del efecto estimulante que provoca en muchos gatos. Pero este mismo compuesto tiene otra característica clave: resulta altamente desagradable para distintos insectos, entre ellos los mosquitos.

La nepetalactona funciona de manera similar a algunos repelentes sintéticos, interfiriendo en la capacidad del mosquito para identificar el dióxido de carbono y los olores corporales que necesita para localizar a las personas. En otras palabras, “confunde” su sistema de detección.

La ventaja es que su aroma, suave, fresco y ligeramente mentolado, resulta agradable para las personas y no afecta a otros insectos benéficos del jardín. Convirtiéndose en una opción perfecta para personas alérgicas.

Plantar hierba gatera: cómo aprovechar sus propiedades repelentes

Una de las formas más simples de aprovechar sus propiedades es cultivar la planta en macetas, balcones o bordes del jardín. Es fácil de cultivar y de cuidar, ya que solo requiere sol parcial y riego moderado.

Además de actuar como barrera natural, porque su aroma puede reducir la presencia de mosquitos en la zona donde está plantada, también aporta color y vida: sus flores lilas y hojas verdes aromáticas aportan belleza al espacio. Por otro lado, cabe recalcar que no es tóxica, sino que más bien es segura para humanos y mascotas (aunque algunos gatos pueden sentirse muy atraídos).

Si bien no reemplaza a los repelentes aprobados en situaciones de riesgo (como zonas con dengue u otras enfermedades transmitidas por mosquitos), el catnip puede servir como complemento natural en contextos cotidianos.

Una opción sencilla es preparar un spray ambiental con la planta:

Hervir agua y agregar hojas frescas o secas de hierba gatera. Dejar reposar varios minutos para que liberen sus aceites. Colar y mezclar con un poco de alcohol o hamamelis. Guardar en un frasco con atomizador.

Este spray puede usarse en ambientes, sillones de exterior o cortinas, donde el aroma ayuda a alejar a los mosquitos.