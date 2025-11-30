EN VIVO
Receta ideal para esta lluvia: cómo preparar una torta matera fácil y rápido

Existe una receta simple con pocos ingredientes y bastante rendidora para hacer y disfrutar de algo dulce en la merienda. Cuál es el paso a paso.

30 de noviembre, 2025 | 18.03

Los días de lluvia son ideales para comer algo rico y dulce a la hora del mate. Por suerte, existe una receta muy fácil y que lleva pocos ingredientes para preparar una "torta matera" deliciosa. Conocé como hacerla paso a paso y resolvé la merienda. 

Receta fácil y económica para una torta matera 

El influencer de cocina Edgardo Ríos (@mambrunese) compartió hace tiempo su receta para preparar una "torta matera" con crema pastelera en casa. Se trata de una preparación económica y sin muchas complicaciones, perfecta para compartir entre amigos o familia, ya que es rendidora y riquísima

Ingredientes

  • 2 huevos
  • 150 ml. Leche
  •  60 ml. Aceite
  • 150 gr. Azúcar
  • 1 cdita. Esencia de vainilla
  • Ralladura de ½ limón
  • 300 gr. Harina leudante
  • 250 gr. Crema pastelera
  •  1 cda. Almibar o mermelada de durazno para pincelar y dar brillo.
  • 1 cda. Coco rallado

Preparación paso a paso

  1. Precalentar el horno a 180°.
  2. Batir los huevos con la leche, azúcar, aceite, esencia de vainilla y ralladura de limón. Hay que mezclarlos hasta que se disuelva los cristales de azúcar.
  3. Agregar la harina con 2 cditas. de polvo de hornear a la mezcla y batir bien. 
  4. Llevar a un molde para tortas de aproximadamente 22 cm, ya enmantecado y enharinado.
  5. Agregarle la crema pastelera con la ayuda de una manga y darle forma de enrejado por encima.
  6. Cocinar en el horno precalentado a 180°c. por 30 a 40 minutos
  7. Una vez que sale del horno hay que dejarla enfriar 10 minutos en el molde antes de desmoldarla. Se puede pincelar con almíbar o mermelada y sumarle con coco rallado para la decoración. 

La torta matera necesita solo 40 minutos de horno

Consejo: en caso de que tengas horno eléctrico, el influencer recomendó utilizar siempre el calor de abajo para hacer la torta y en los últimos 10 minutos el calor de arriba y de abajo.

