Receta ideal para esta lluvia: cómo preparar una torta matera fácil y rápido

Los días de lluvia son ideales para comer algo rico y dulce a la hora del mate. Por suerte, existe una receta muy fácil y que lleva pocos ingredientes para preparar una "torta matera" deliciosa. Conocé como hacerla paso a paso y resolvé la merienda.
Receta fácil y económica para una torta matera
El influencer de cocina Edgardo Ríos (@mambrunese) compartió hace tiempo su receta para preparar una "torta matera" con crema pastelera en casa. Se trata de una preparación económica y sin muchas complicaciones, perfecta para compartir entre amigos o familia, ya que es rendidora y riquísima.
Ingredientes
- 2 huevos
- 150 ml. Leche
- 60 ml. Aceite
- 150 gr. Azúcar
- 1 cdita. Esencia de vainilla
- Ralladura de ½ limón
- 300 gr. Harina leudante
- 250 gr. Crema pastelera
- 1 cda. Almibar o mermelada de durazno para pincelar y dar brillo.
- 1 cda. Coco rallado
Preparación paso a paso
- Precalentar el horno a 180°.
- Batir los huevos con la leche, azúcar, aceite, esencia de vainilla y ralladura de limón. Hay que mezclarlos hasta que se disuelva los cristales de azúcar.
- Agregar la harina con 2 cditas. de polvo de hornear a la mezcla y batir bien.
- Llevar a un molde para tortas de aproximadamente 22 cm, ya enmantecado y enharinado.
- Agregarle la crema pastelera con la ayuda de una manga y darle forma de enrejado por encima.
- Cocinar en el horno precalentado a 180°c. por 30 a 40 minutos
- Una vez que sale del horno hay que dejarla enfriar 10 minutos en el molde antes de desmoldarla. Se puede pincelar con almíbar o mermelada y sumarle con coco rallado para la decoración.
Consejo: en caso de que tengas horno eléctrico, el influencer recomendó utilizar siempre el calor de abajo para hacer la torta y en los últimos 10 minutos el calor de arriba y de abajo.