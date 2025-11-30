Receta ideal para esta lluvia: cómo preparar una torta matera fácil y rápido

La receta fácil y rápida para hacer una torta para la merienda

Los días de lluvia son ideales para comer algo rico y dulce a la hora del mate. Por suerte, existe una receta muy fácil y que lleva pocos ingredientes para preparar una "torta matera" deliciosa. Conocé como hacerla paso a paso y resolvé la merienda.

Receta fácil y económica para una torta matera

El influencer de cocina Edgardo Ríos (@mambrunese) compartió hace tiempo su receta para preparar una "torta matera" con crema pastelera en casa. Se trata de una preparación económica y sin muchas complicaciones, perfecta para compartir entre amigos o familia, ya que es rendidora y riquísima.

Ingredientes

2 huevos

150 ml. Leche

60 ml. Aceite

150 gr. Azúcar

1 cdita. Esencia de vainilla

Ralladura de ½ limón

300 gr. Harina leudante

250 gr. Crema pastelera

1 cda. Almibar o mermelada de durazno para pincelar y dar brillo.

1 cda. Coco rallado

Preparación paso a paso

Precalentar el horno a 180°. Batir los huevos con la leche, azúcar, aceite, esencia de vainilla y ralladura de limón. Hay que mezclarlos hasta que se disuelva los cristales de azúcar. Agregar la harina con 2 cditas. de polvo de hornear a la mezcla y batir bien. Llevar a un molde para tortas de aproximadamente 22 cm, ya enmantecado y enharinado. Agregarle la crema pastelera con la ayuda de una manga y darle forma de enrejado por encima. Cocinar en el horno precalentado a 180°c. por 30 a 40 minutos Una vez que sale del horno hay que dejarla enfriar 10 minutos en el molde antes de desmoldarla. Se puede pincelar con almíbar o mermelada y sumarle con coco rallado para la decoración.

La torta matera necesita solo 40 minutos de horno

Consejo: en caso de que tengas horno eléctrico, el influencer recomendó utilizar siempre el calor de abajo para hacer la torta y en los últimos 10 minutos el calor de arriba y de abajo.