La receta perfecta para los días lluvia: la torta "matera" fácil y económica de Paulina Cocina

En los días de lluvia no hay mejor plan que tomar unos mates y comer un rico bizcochuelo. Por suerte, existe una receta rápida, económica y fácil de preparar en casa para darse el gusto de algo rico y dulce en la merienda. ¿Cómo hacer una torta "matera"?

Así se hace la torta matera en los días de lluvia: la receta de Paulina Cocina

La influencer culinaria Paulina Cocina compartió una receta clave para preparar una "torta matera" crocante por fuera y esponjosa en su interior. Ideal para hacer en los días de lluvia y compartir junto a unos ricos mates. Se trata de una preparación bastante económica, rendidora y deliciosa.

Ingredientes

2 huevos.

½ taza de azúcar.

½ taza de aceite.

Jugo y ralladura de limón.

1 ½ taza de harina leudante.

Preparación paso a paso

Batir los huevos con el azúcar hasta obtener una crema suave. Agregar el aceite y seguir batiendo. Luego incorporar el jugo y la ralladura de limón. Mezclar bien la harina. Verter la mezcla en un molde previamente enmantecado y enharinado. Ahora viene el truco para lograr una textura crocante: hay que mezclar azúcar común con unas gotitas de agua hasta que tenga una textura arenosa y ligeramente húmeda. Espolvorear esta mezcla por encima de la torta antes de llevarla al horno. Esto hará que la superficie quede espectacularmente crocante, sin quemarse. Hornear alrededor de 35 o 40 minutos. Y ¡listo! Ya tenés un bizcochuelo ideal para acompañar el mate.

La clave está en precalentar el horno y batir bien la mezcla para que quede esponjosa

Los 10 trucos de Paulina Cocina para hacer bizcochuelos esponjosos

En su blog de recetas, la influencer compartió hace tiempo sus 10 consejos para asegurarte que un bizcochuelo simple salga esponjoso.