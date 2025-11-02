Las galletas de avena son un clásico de la pastelería pero una nutricionista hizo una versión algo diferente, con un toque bien argentino. La profesional cuya cuenta se llama Nutrición & Salud indicó el paso a paso para hacer esta receta con dulce de leche repostero y frutos secos, una verdadera delicia.
Al ser alguien que entiende de temas de nutrición, la receta de esta influencer está equilibrada, ya que ni la masa ni el relleno lleva azúcar agregada. “No saben lo ricas que salieron estas. Se hacen en un toque y son súper saludables! Salen 16 unidades”, escribió la profesional de la salud en el pie de foto de su posteo.
La avena ofrece numerosos beneficios para la salud porque es rica en fibra soluble, especialmente betaglucanos, que ayudan a reducir el colesterol y mejorar la digestión. Al mismo tiempo, aporta carbohidratos complejos que brindan energía sostenida, así como proteínas, vitaminas del grupo B y minerales como hierro y magnesio.
Receta de galletas de avena con dulce de leche y almendras
Ingredientes para la masa
-
1 1/2 tazas de avena en hojuelas
-
3 cdas de harina leudante
-
2 huevos
-
1/2 taza de miel
-
1 cdita de esencia de vainilla
Ingredientes para el relleno
-
16 cucharaditas de dulce de leche repostero
-
16 almendras
Paso a paso
-
Colocar los huevos, la miel y la esencia de vainilla en un recipiente, mezclar.
-
Aregar la avena y la harina, mezclar.
-
Tomar cucharadas de la preparación y formar las galletitas sobre una bandeja engrasada.
-
Presionarlas en el centro para hacerles un huequito.
-
Cocinarlas en el horno por 20 a 30 minutos aprox.
-
Rellenarlas con el dulce de leche y agregarles las almendras por encima.
Receta de galletas de avena tradicionales
Ingredientes
-
1 taza de avena tradicional
-
1 taza de harina común
-
100 g de manteca a temperatura ambiente
-
½ taza de azúcar (común o mascabo)
-
1 huevo
-
1 cucharadita de esencia de vainilla
-
1 cucharadita de polvo para hornear
-
1 pizca de sal
Paso a paso
-
Batir la manteca con el azúcar hasta obtener una crema.
-
Agregar el huevo y la vainilla, integrando bien.
-
Sumar la harina, el polvo para hornear, la pizca de sal y la avena. Mezclar hasta formar una masa homogénea.
-
Tomar porciones pequeñas y dar forma de bolitas o discos, colocándolas en una placa con papel manteca.
-
Aplastarlas ligeramente con los dedos o una cuchara.
-
Hornear a 180 °C durante 10 a 12 minutos, hasta que estén doradas en los bordes.
-
Dejar enfriar unos minutos antes de retirarlas de la bandeja para que no se rompan.