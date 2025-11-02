Una nutricionista compartió una receta distinta de galletas de avena.

Las galletas de avena son un clásico de la pastelería pero una nutricionista hizo una versión algo diferente, con un toque bien argentino. La profesional cuya cuenta se llama Nutrición & Salud indicó el paso a paso para hacer esta receta con dulce de leche repostero y frutos secos, una verdadera delicia.

Al ser alguien que entiende de temas de nutrición, la receta de esta influencer está equilibrada, ya que ni la masa ni el relleno lleva azúcar agregada. “No saben lo ricas que salieron estas. Se hacen en un toque y son súper saludables! Salen 16 unidades”, escribió la profesional de la salud en el pie de foto de su posteo.

La avena ofrece numerosos beneficios para la salud porque es rica en fibra soluble, especialmente betaglucanos, que ayudan a reducir el colesterol y mejorar la digestión. Al mismo tiempo, aporta carbohidratos complejos que brindan energía sostenida, así como proteínas, vitaminas del grupo B y minerales como hierro y magnesio.

Receta de galletas de avena con dulce de leche y almendras

Ingredientes para la masa

1 1/2 tazas de avena en hojuelas

3 cdas de harina leudante

2 huevos

1/2 taza de miel

1 cdita de esencia de vainilla

Ingredientes para el relleno

16 cucharaditas de dulce de leche repostero

16 almendras

Paso a paso

Colocar los huevos, la miel y la esencia de vainilla en un recipiente, mezclar. Aregar la avena y la harina, mezclar. Tomar cucharadas de la preparación y formar las galletitas sobre una bandeja engrasada. Presionarlas en el centro para hacerles un huequito. Cocinarlas en el horno por 20 a 30 minutos aprox. Rellenarlas con el dulce de leche y agregarles las almendras por encima.

Avena arrollada.

Receta de galletas de avena tradicionales

Ingredientes

1 taza de avena tradicional

1 taza de harina común

100 g de manteca a temperatura ambiente

½ taza de azúcar (común o mascabo)

1 huevo

1 cucharadita de esencia de vainilla

1 cucharadita de polvo para hornear

1 pizca de sal

Paso a paso