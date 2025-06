Receta de torta de manzana sin gluten y sin azúcar que no inflama: ideal para un día lluvioso.

Una receta de torta de manzana sin harina, sin TACC libre de gluten y sin azúcar se volvió viral en las redes sociales. Al día de hoy, son cada vez más las personas celíacas, con intolerancias al trigo y/o al azúcar o que experimentan molestias gastrointestinales al consumir alguno de estos dos componentes. Sea ese tu caso o no, esta versión de tarta de manzana es deliciosa y muy saludable.

Receta de torta de manzana sin gluten y sin azúcar que no inflama: ideal para un día lluviosoLas harinas y azúcares refinadas tienen muchas contras para la salud, y es por eso que los nutricionistas recomiendan reducir su consumo al máximo. Eso no significa que tengas que renunciar a comer delicioso: hay muchas recetas muy ricas y saludables que se pueden encontrar en Internet. La usuaria de TikTok @lucisuarez___ compartió en la plataforma esta receta, que además, es muy fácil de preparar.

Receta de torta de manzana sin harinas, sin TACC libre de gluten y sin azúcar

Ingredientes

1 manzana

Manteca o ghee (para el molde)

2 huevos

1 taza de harina de almendras

Extracto de vainilla

3 cucharaditas de harina de arroz

1/2 taza de leche de almendras (también puede ser de vaca o cualquier otra vegetal)

Opcional: endulzante stevia

Preparación

Lavar bien las manzanas con cáscara. Cortarlas en rodajas finitas. Agarrar el molde y untarle ghee o manteca (puede ser aceite de oliva o coco también). En otro recipiente, apto microondas, verter la mitad de las manzanas. Opcional: agregar el endulzante stevia. En el bol, sumar los huevos, el extracto de vainilla y las 3 cucharadas de harina de arroz. Sumar 1/2 taza de la leche que quieras. Mezclar muy bien. Llevar la mezcla al otro recipiente, por encima de las manzanas. Arriba, ponele el resto de las rodajas de manzana. Llevar al horno durante 30 minutos o hasta que esté cocida. ¡Listo!

Ventajas de comer sin harinas, sin gluten y sin azúcar

Es sabido que las harinas que llevan gluten, generan picos de azúcar en sangre y producen síntomas gastrointestinales molestos en muchas personas, que van desde inflamación, gases, diarrea y/o constipación hasta otros síntomas más severos. Esto se debe a que al día de hoy, el trigo que se comercializa en Argentina está genéticamente modificado y posee altos porcentajes de gluten, a diferencia de años atrás.

Además, esta receta es alta en fibras gracias a la manzana. Cabe destacar que en personas que tienen SIBO o Síndrome de Intestino Irritable, la manzana puede generar algunas molestias. Por esta razón, es fundamental que si tenés molestias o dolores muy severos siempre consultes con un nutricionista especializado en patologías digestivas. De todas maneras, reducir la ingesta de harinas refinidas y azúcares seguramente te alivie mucho la sintomatología.

Si no tenés síntomas gastrointestinales al consumir estos dos ingredientes, de todas formas va a ser un plus para tu salud preparar postres que no lo contengan. Ya ves cómo podés preparar recetas saludables y deliciosas sin necesidad de incluir harina de trigo tradicional ni azúcar.