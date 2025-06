Dolor en la realeza por la muerte que golpeó al príncipe William

Tuvo una formación académica de élite, Kapur asistió al prestigioso The Doon School, conocido como el Eton indio, y luego estudió Negocios en la Universidad de Buckingham. En su rol como presidente del Sona Comstar, una multinacional de repuestos para automóviles, llevó a la empresa a ser un actor clave en el sector de vehículos eléctricos.

En el ámbito personal, su historia amorosa incluyó un matrimonio con la actriz de Bollywood Karishma Kapur, con quien atravesó altibajos antes de un complicado divorcio. Posteriormente, se casó con Priya Sachdev, una exmodelo y empresaria, con quien tuvo dos hijos.

Sunjay Kapur era amigo de William y compartían la pasión por el polo.

Revelan la última promesa que le hizo el rey Carlos III a su padre

El 9 de abril de 2021, la Familia Real de Reino Unido atravesó un momento de profundo luto debido al fallecimiento del príncipe Felipe de Edimburgo. Entre todos los afectados por esta pérdida, Carlos III sintió un dolor especial, ya que tuvo la oportunidad de charlar por última vez con su padre en sus momentos finales.

Esta conversación se volvió una promesa que ahora se revela. A través de un extracto de "The New Royals: Queen Elizabeth’s Legacy and the Future of the Crown" de la corresponsal en realeza Katie Nicholl, salió a la luz cómo fue esa emotiva despedida.

Durante su última charla, Felipe le hizo una petición desgarradora a Carlos: “Hagas lo que hagas, prométeme que cuidarás de tu madre”. A lo que el entonces príncipe respondió, con gran emoción, sin imaginar que su madre, Isabel II, también partiría 17 meses más tarde.

El deceso del príncipe Felipe se confirmó la tarde del 8 de abril de 2021, tras semanas de preocupación por su delicado estado de salud. Según lo indicado en ese momento por The Telegraph, falleció por causas relacionadas con su “vejez”.