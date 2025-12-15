Se acabó Independiente: Gustavo Quinteros no tendrá en cuenta a 3 jugadores

El entrenador de Independiente, Gustavo Quinteros, no tendrá en cuenta a tres jugadores que vuelven de sus préstamos de cara al 2026. La dirigencia y el director técnico planifican la próxima temporada sin presencia internacional, por lo que el plantel profesional solamente se enfocará en los torneos nacionales: el Apertura, el Clausura y la Copa Argentina.
En este contexto, con poca participación en general a lo largo del año, la idea es achicar la nómina. Por lo tanto, el DT no contará con Joel González, Patricio Ostachuk ni Rodrigo "Chila" Márquez. El delantero, el defensor y el extremo surgieron en las divisiones inferiores del club de Avellaneda y llegaron a estar en la Primera, pero por diversos motivos no pudieron tener rodaje con la camiseta del "Rojo".
Los 3 jugadores que se van de Independiente en 2026 por decisión de Quinteros
Patricio Ostachuk
El zaguero de 25 años viene de tener una buena temporada en Tristán Suárez, en la Primera Nacional, y ha cumplido en algunas ocasiones con la remera del "Rey de Copas". Si bien puede desempeñarse como central o lateral derecho y puede llegar a ser un buen recambio, todo indica que se irá y aparece Colón de Santa Fe como uno de los primeros interesados para llevárselo a préstamo.
Joel González
El delantero de 23 años tuvo una campaña aceptable en Dock Sud, en la Primera B Metropolitana. Con 34 encuentros y 5 gritos allí, tiene que retornar al "Diablo" pero otra vez se alejará a préstamo. Ya se mostró interesado Güemes de Santiago del Estero, que mantuvo la categoría con lo justo en la Primera Nacional.
Rodrigo "Chila" Márquez
El extremo misionero de 23 años fue una de las grandes promesas de las inferiores, aunque dos largas lesiones lo marginaron de la elite y terminó en otras instituciones. Se fue a préstamo a Platense, donde apenas acumuló cinco partidos oficiales allí. Si bien tiene contrato con Independiente y debe regresar, volverá a ser cedido. Temperley ya hizo sondeos por el talentoso atacante.
El calendario de Independiente en el Apertura 2026
- Independiente vs. Estudiantes de La Plata - Fin de semana del 25 de enero.
- Newell's vs. Independiente - Semana del 28 de enero.
- Independiente vs. Vélez - Fin de semana del 1 de febrero.
- Platense vs. Independiente - Fin de semana del 8 de febrero.
- Independiente vs. Lanús - Fin de semana del 15 de febrero.
- Independiente Rivadavia vs. Independiente (interzonal) - Fin de semana del 22 de febrero.
- Gimnasia de Mendoza vs. Independiente - Semana del 25 de febrero.
- Independiente vs. Central Córdoba - Fin de semana del 1 de marzo.
- San Lorenzo vs. Independiente - Fin de semana del 8 de marzo.
- Independiente vs. Unión - Semana del 11 de marzo.
- Instituto vs. Independiente - Fin de semana del 15 de marzo.
- Independiente vs. Talleres - Fin de semana del 22 de marzo.
- Independiente vs. Racing (interzonal) - Fin de semana del 5 de abril.
- Boca vs. Independiente - Fin de semana del 12 de abril.
- Independiente vs. Defensa y Justicia - Fin de semana del 19 de abril.
- Deportivo Riestra vs. Independiente - Fin de semana del 26 de abril.