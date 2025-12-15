Se acabó Independiente: Gustavo Quinteros no tendrá en cuenta a 3 jugadores

Independiente debe resolver la situación de tres jugadores que vuelven de sus préstamos.

El entrenador de Independiente, Gustavo Quinteros, no tendrá en cuenta a tres jugadores que vuelven de sus préstamos de cara al 2026. La dirigencia y el director técnico planifican la próxima temporada sin presencia internacional, por lo que el plantel profesional solamente se enfocará en los torneos nacionales: el Apertura, el Clausura y la Copa Argentina.

En este contexto, con poca participación en general a lo largo del año, la idea es achicar la nómina. Por lo tanto, el DT no contará con Joel González, Patricio Ostachuk ni Rodrigo "Chila" Márquez. El delantero, el defensor y el extremo surgieron en las divisiones inferiores del club de Avellaneda y llegaron a estar en la Primera, pero por diversos motivos no pudieron tener rodaje con la camiseta del "Rojo".

Los 3 jugadores que se van de Independiente en 2026 por decisión de Quinteros

Patricio Ostachuk

El zaguero de 25 años viene de tener una buena temporada en Tristán Suárez, en la Primera Nacional, y ha cumplido en algunas ocasiones con la remera del "Rey de Copas". Si bien puede desempeñarse como central o lateral derecho y puede llegar a ser un buen recambio, todo indica que se irá y aparece Colón de Santa Fe como uno de los primeros interesados para llevárselo a préstamo.

Ostachuk, un defensor que tuvo rodaje en Independiente.

Joel González

El delantero de 23 años tuvo una campaña aceptable en Dock Sud, en la Primera B Metropolitana. Con 34 encuentros y 5 gritos allí, tiene que retornar al "Diablo" pero otra vez se alejará a préstamo. Ya se mostró interesado Güemes de Santiago del Estero, que mantuvo la categoría con lo justo en la Primera Nacional.

Rodrigo "Chila" Márquez

El extremo misionero de 23 años fue una de las grandes promesas de las inferiores, aunque dos largas lesiones lo marginaron de la elite y terminó en otras instituciones. Se fue a préstamo a Platense, donde apenas acumuló cinco partidos oficiales allí. Si bien tiene contrato con Independiente y debe regresar, volverá a ser cedido. Temperley ya hizo sondeos por el talentoso atacante.

El calendario de Independiente en el Apertura 2026