Receta de huevos rellenos para Navidad y Año Nuevo: cómo hacerlos con paté o con palta

Los huevos rellenos son el gran clásico imbatible de las fiestas, perfectos para arrancar la mesa de Navidad o Año Nuevo con algo fresco, rico y súper vistoso. Se trata de una preparación muy versátil y fácil de hacer.

Navidad y Año Nuevo: la receta clave para hacer huevos rellenos con palta o paté

En Argentina, las fiestas se pasan en medio de las altas temperaturas y uno de los grandes platos frescos son los huevos rellenos. Se trata de una preparación es sencilla, económica y que rinde mucho, ideal para cuando tenés que cocinar para toda la familia y amigos. Además, se puede preparar en diferentes variantes. Conocé la receta completa.

Ingredientes (¡Para unos 12-14 huevos rellenos!)

7-8 huevos grandes

1 cucharada de mayonesa de buena calidad (o casera, ¡mejor!)

1 cucharadita de mostaza tipo Dijon o Americana

Sal y pimienta negra recién molida, a gusto

Pimentón dulce para decorar

Perejil fresco o ciboulette picado (para el toque final)

Para el relleno de paté



El paté (generalmente de hígado de pollo, conocido como paté de foie) le da una untuosidad y un sabor intenso que es el preferido de muchos.

100 gramos de paté de hígado de pollo (o el que más te guste)

Un chorrito de coñac o oporto (opcional, para realzar el sabor)

Para el relleno de palta

Si buscás una opción más liviana, llena de sabor y apta para quienes no comen carne, esta variante de palta (aguacate) es espectacular.

1 palta grande y madura (o 2 medianas)

El jugo de medio limón (para que no se oxide y quede bien verde)

2 cucharadas de mayonesa (podés usar vegana para hacer el plato 100% vegano, si ya te olvidaste la yema, o 100% vegetariano si usás la yema)

Un toque de ají molido (opcional, para darle picantito)



La clave en los huevos rellenos de palta está en condimentar bien

Preparación de los huevos rellenos, paso a paso

El éxito de los huevos rellenos reside en una cocción perfecta y una mezcla homogénea. Así, para que queden espectaculares hay que seguir los siguientes pasos:

Cociná los huevos duro en una olla con agua fría, una vez que rompa el hervor, por exactamente 10 minutos. Es clave para que la yema quede cocida sin tornarse grisácea. Retirá del fuego y sumergí inmediatamente en agua helada (con hielo) para cortar la cocción. Dejá enfriar por completo. Una vez fríos, pelá los huevos con cuidado y cortalos por la mitad, de forma longitudinal (a lo largo). Con una cucharita, extraé suavemente todas las yemas y colocalas en un bol grande. Reservá las claras huecas en una fuente de presentación. Con un tenedor, pisar bien todas las yemas hasta que queden como una arena fina. Agregá la cucharada de mayonesa base, la mostaza, sal y pimienta. Mezclá hasta tener una pasta suave. Si elegís palta como relleno en un bol aparte, pisá la palta con el jugo de limón, la mayonesa y el ají molido (si usás). Luego, incorporá esta mezcla a la base de yemas. Asegúrate de que no necesite más sal o un poco más de pimienta. * Transferí la mezcla de relleno a una manga pastelera, si no tenés manga, podés usar una bolsa de freezer al cortarle una esquina. Rellená cada mitad de clara de huevo con una porción generosa de la mezcla. Una vez rellenos solo queda decorar: podés espolvorear los huevos rellenos de paté con pimentón dulce (¡un clásico!) y los de palta con un poco de ciboulette picado, o viceversa, como más te guste. Cubrí con film y guardá en la heladera. Es ideal que los sirvas bien fríos.



Los huevos rellenos de paté se pueden espolvorear con pimeton rojo o albahaca para decorar

*Si querés rellenarlos con paté, en el paso 5 incorporá los 100 gramos de paté a la pasta de yemas. Podés agregar el chorrito de coñac para un sabor más profundo y mezclar hasta que la preparación sea uniforme y color rosa pálido. Probá y ajustá la sal. Seguí con el resto de la receta.