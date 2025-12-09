Los 5 platos para lucirte en Navidad

Nochebuena y la Navidad en Argentina son sinónimo de reuniones familiares, habitualmente bajo el fuerte calor de verano. Entre las diferentes opciones, hay cinco platos que logran combinar tradición, frescura y ese toque gourmet ideal para impresionar a los invitados y tener una cena deliciosa.

Para los que buscan impresionar a sus invitados y que organizar una cena inolvidable de Navidad, la inteligencia artificial de Google, Gemini, eligió los cinco platos que son infaltables y que se pueden preparar con anticipación para disfrutar de fiestas sin estrés.

1. Vitel Toné

El Vitel Toné es la bandera indiscutida de la Navidad en nuestro país. Esta receta, que nos llegó de la gastronomía italiana (Piamonte), consiste en finas fetas de peceto cocido, bañado en una salsa cremosa y potente a base de atún, anchoas, mayonesa y yemas de huevo. Al servirse frío, es ideal para combatir el calor de diciembre. Además, podés prepararlo con dos o tres días de anticipación, lo que permite que la carne se impregne completamente del sabor de la salsa.

Claves al prepararlo: para lucirte de verdad, cortá el peceto lo más fino posible. Decorá generosamente con alcaparras y un toque de perejil picado. La clave está en la calidad de los ingredientes de la salsa, especialmente del atún.

2. Torre de panqueques salada

La Torre de Panqueques es un plato sumamente versátil que, por su forma y altura, se convierte en un centro de mesa espectacular. Es, esencialmente, una torta salada fría y deliciosa. Se construye capa a capa, intercalando panqueques con diferentes rellenos cremosos. Los clásicos incluyen mayonesa, jamón, queso, huevo duro picado, aceitunas y vegetales frescos como tomate y lechuga o zanahoria rallada.

La presentación es crucial: una vez armada, la torre se unta por fuera con una capa fina de mayonesa o queso crema. Podés decorarla con tiritas de morrón o huevo para que parezca una torta de fiesta. Es un plato que se come con los ojos y es muy rendidor.

La torre de paqueques salada es una gran opción para una entrada disferente y fresca en estas fiestas

3. Pionono salado arrollado

El Pionono es otra base fundamental de las mesas navideñas argentinas, y si bien existe la versión dulce, la salada es la que triunfa en la entrada. Su masa esponjosa y ligeramente dulce es el contrapunto perfecto para rellenos salados y frescos. Los rellenos fríos más populares son el jamón y queso con mayonesa, pero también podés prepararlo de atún con huevo y morrones, o la versión más gourmet con palmitos, salsa golf y nueces.

Claves de la preparación: para que el pionono no se rompa al enrollar, hacelo aún tibio. Una vez relleno, apretalo bien, envolvelo en film y llevalo a la heladera para que tome cuerpo antes de cortarlo. Servilo en rodajas prolijas y decorá cada plato con una hoja de perejil o un rabanito tallado.

4. Bondiola de cerdo braseada a la cerveza

Si bien muchos eligen el asado, una opción igualmente festiva y que te permite estar más libre durante la cena es la bondiola de cerdo braseada, una carne de cocción lenta. Esta se cocina en el horno o una olla pesada con un caldo de verduras, cerveza negra o vino tinto, mostaza, miel y especias (como romero). La cocción lenta garantiza una carne tiernísima que se deshace con el tenedor.

Guarnición de Lujo: la gran recomendación es acompañarla de un puré rústico de batatas y manzanas caramelizadas. La combinación agridulce con el sabor ahumado de la bondiola es un maridaje de diez. Es un plato contundente que asegura la satisfacción de todos los comensales.

La carne braseada puede ser una gran opción para no tener que esta frente a la parrilla en Navidad

5. Matambre arrollado casero

El matambre arrollado es un clásico que no puede faltar si querés honrar la tradición criolla en tu mesa. Requiere dedicación, pero el resultado vale cada minuto. Se rellena la carne de matambre con zanahoria, huevo duro, pimientos y perejil, se enrolla y se cose firmemente. Luego se hierve o se cocina en caldo hasta que esté muy tierno.