Ensalada Waldorf: receta tradicional para las cenas de fin de año

Las fiestas de fin de año son en medio de la llegada del calor sofocante en Argentina y es clave comer algo fresco. Una de las opciones ideales es la ensalada Waldorf, se trata de una preparación tradicional y muy liviana que podés sumar a tu mesa.

Ingredientes de la ensalada Waldorf clásica

Lechuga de hoja grande

1 manzana ácida verde

2 ramas de apio.

40 gramos de nueces

40 gramos de arándanos o pasas.

la salsa de mayonesa

1 cucharadita de mostaza

Cómo preparar la salsa original

La salsa original de la ensalada Waldorf es muy simple, si bien la versión original llevaba solo mayonesa con el tiempo fue reversionada y se transformó. Se puede hacer de la siguiente forma:

Ingredientes:

3 cucharadas de mayonesa

1 cucharadita de jugo de limón fresco

1 pizca de sal

1–2 cucharadas de crema de leche o yogurt natural para aligerar

Preparación

En un bowl, colocá la mayonesa. Agregá el jugo de limón y mezclá bien hasta integrar. Ajustá con una pizca de sal. Si querés una textura más fluida se puede incorporar una cucharada de crema o yogurt y mezclá hasta lograr una salsa brillante y liviana.

Cómo combinar los ingredientes correctamente

La ensalada Waldorf se puede preparar de manera rápida y en poco pasos, de la siguiente forma:

Por un lado, comenzar tostando las nueces en una sartén a fuego medio. Reservar. En un bol mezclar la manzana, apio, las nueces tostadas y pasas. Incorporar la salsa de mayonesa a gusto sobre los ingredientes del bol y mezclar para que quede a gusto. La ensalada suele servirse en un colchón de hojas de lechuga bien limpio.

Variantes económicas de ensalada Waldorf

Hay diferentes variantes en los ingredientes o forma de preparar la ensalada Waldorf para que sea mucho más económica y que su sabor no cambie drásticamente. Las distintas maneras pueden ser:

En la Waldorf económica clásica

Elegir manzana verde o roja (la que esté más barata)

Nueces pueden ser opcionales o reemplazarse por maní tostado sin sal

Aderezo: puede ser solo mayonesa, un chorrito de limón y un toque de azúcar

Waldorf con repollo (rinde más)

Mitad manzana, mitad repollo picado finito

Apio o lechuga

Maní o semillas de girasol

Aderezo liviano de mayonesa + yogurt o solo mayo rebajada con agua tibia

Waldorf sin frutos secos (la más barata)

Manzana

Apio o lechuga

Uvas pasas (reemplazan textura y dulzor)

Aderezo: crema o mayonesa rebajada

Waldorf con zanahoria rallada