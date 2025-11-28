La receta fácil de la focaccia navideña con tomates cherry y romero

La focaccia es un clásico infalible con su cuerpo esponjoso, aromático y perfecto para compartir en cualquier mesa. Pero en Navidad puede transformarse en una opción aún más especial si la decorás con romero y tomates cherry para formar un arbolito festivo.
Con ingredientes simples y una preparación muy accesible, esta focaccia navideña se convierte en un pan protagonista. Es vistoso, sabroso y tan fácil que cualquiera puede animarse a hacerlo.
La focaccia con tomates cherry y romero es una opción rápida y económica para servir en la mesa navideña.
La receta de la focaccia navideña con tomates cherry y romero
Ingredientes
- 500 g de harina 000.
- 10 g de sal.
- 10 g de levadura seca (o 20 g de levadura fresca).
- 300 ml de agua tibia.
- 3 cucharadas de aceite de oliva.
- Tomates cherry (a gusto).
- Ramitas de romero fresco.
- Aceitunas (opcional).
- Sal en escamas.
- Aceite de oliva extra para terminar.
Cómo hacer la focaccia navideña paso a paso
- Mezclá el agua tibia con la levadura y una cucharadita de azúcar.
- Dejá reposar 10 minutos hasta que se forme una espuma en la superficie.
- En un bowl grande, colocá la harina y la sal.
- Sumá la mezcla de levadura activada y el aceite de oliva.
- Integrá y amasá entre 8 y 10 minutos, hasta obtener una masa suave y elástica.
- Tapá y dejá levar 1 hora, hasta que duplique su volumen.
- Aceitá una fuente o placa para horno.
- Extendé la masa con los dedos hasta cubrir toda la superficie.
- Tapá nuevamente y dejá reposar 20 a 30 minutos.
- Rociá con aceite de oliva y realizá las clásicas hendiduras presionando con las yemas de los dedos.
- Formá un arbolito con ramitas de romero.
- Decorá con tomates cherry cortados a la mitad a modo de “bolitas”.
- Sumá aceitunas si querés más color y textura.
- Espolvoreá con sal en escamas.
- Llevá al horno precalentado a 200 °C por 20 a 25 minutos, hasta que quede dorada y crocante.
Un tip para que quede aún más rica es mezclar aceite de oliva con ajo picado y pincelarlo al sacar del horno, también se le puede sumar pimientos rojos o amarillos en rodajitas finas. va perfecto con hummus, queso crema con hierbas o pasta de aceitunas.