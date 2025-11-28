EN VIVO
Recetas de cocina

La receta fácil de la focaccia navideña con tomates cherry y romero

Una focaccia esponjosa decorada como arbolito con romero y tomates cherry se convierte en una opción navideña fácil, vistosa y deliciosa para compartir.

28 de noviembre, 2025 | 11.43

La focaccia es un clásico infalible con su cuerpo esponjoso, aromático y perfecto para compartir en cualquier mesa. Pero en Navidad puede transformarse en una opción aún más especial si la decorás con romero y tomates cherry para formar un arbolito festivo.

Con ingredientes simples y una preparación muy accesible, esta focaccia navideña se convierte en un pan protagonista. Es vistoso, sabroso y tan fácil que cualquiera puede animarse a hacerlo.

La focaccia con tomates cherry y romero es una opción rápida y económica para servir en la mesa navideña.

MÁS INFO

La receta de la focaccia navideña con tomates cherry y romero

Ingredientes

  • 500 g de harina 000.
  • 10 g de sal.
  • 10 g de levadura seca (o 20 g de levadura fresca).
  • 300 ml de agua tibia.
  • 3 cucharadas de aceite de oliva.
  • Tomates cherry (a gusto).
  • Ramitas de romero fresco.
  • Aceitunas (opcional).
  • Sal en escamas.
  • Aceite de oliva extra para terminar.

Cómo hacer la focaccia navideña paso a paso

  1. Mezclá el agua tibia con la levadura y una cucharadita de azúcar.
  2. Dejá reposar 10 minutos hasta que se forme una espuma en la superficie.
  3. En un bowl grande, colocá la harina y la sal.
  4. Sumá la mezcla de levadura activada y el aceite de oliva.
  5. Integrá y amasá entre 8 y 10 minutos, hasta obtener una masa suave y elástica.
  6. Tapá y dejá levar 1 hora, hasta que duplique su volumen.
  7. Aceitá una fuente o placa para horno.
  8. Extendé la masa con los dedos hasta cubrir toda la superficie.
  9. Tapá nuevamente y dejá reposar 20 a 30 minutos.
  10. Rociá con aceite de oliva y realizá las clásicas hendiduras presionando con las yemas de los dedos.
  11. Formá un arbolito con ramitas de romero.
  12. Decorá con tomates cherry cortados a la mitad a modo de “bolitas”.
  13. Sumá aceitunas si querés más color y textura.
  14. Espolvoreá con sal en escamas.
  15. Llevá al horno precalentado a 200 °C por 20 a 25 minutos, hasta que quede dorada y crocante.

Un tip para que quede aún más rica es mezclar aceite de oliva con ajo picado y pincelarlo al sacar del horno, también se le puede sumar pimientos rojos o amarillos en rodajitas finas. va perfecto con hummus, queso crema con hierbas o pasta de aceitunas.

Trending
Boca Juniors
Oficial en Boca: este es el cambio que hizo Riquelme con el Consejo de Fútbol
Las más vistas