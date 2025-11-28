Turismo Carretera 2000: el nuevo récord de la competencia de cara al cierre de temporada en Mendoza

Este domingo terminará el campeonato de TurCar2000.

Luego de la victoria de Lucas Valle en Río Cuarto, el Turismo Carretera 2000 se prepara para tener su cierre de temporada este fin de semana en el Autódromo Jorge Ángel Pena, al que Agustín Canapino y Facundo Ardusso llegan como principales candidatos al título. Ahora bien, el final del año debut del certamen tendrá un condimento especial debido al ingreso de Luis José di Palma y Facundo Chapur al certamen.

Esta semana se confirmó que el arrecifeño se unirá a Aimar Motorsport, mientras que el cordobés formará parte del Equipo FDC, ambos al mando de un Citroën. La llegada de los dos pilotos, sumado al regreso de Germán Martínez con el Ford Focus de JM Motorsport, hace que el TurCar2000 tenga un récord en la cantidad de inscriptos que competirán este fin de semana en el trazado de Mendoza.

En total, serán 19 los participantes que tendrá el circuito ubicado en San Martín, con la presencia de debutantes en Dose Competición, entre los que se encuentran Ramiro Granara y Christian Dose con Citroën y Darío Dose con Renault. Por lo tanto, el cierre de temporada contará con nueve escuderías, con Axion Energy Sport como la más numerosa con seis pilotos inscriptos.

Cabe mencionar que la acción en el trazado mendocino comenzará el viernes y que el circuito será compartido con el Turismo Nacional APAT, que también atravesará su última fecha. En dicho certamen, habrá 30 pilotos en Clase 3 y 28 en Clase 2, por lo que habrá una amplia cantidad de competidores en el cierre de temporada que se vivirá en la ciudad de San Martín.

Cronograma del TurCar2000 en Mendoza

Viernes:

Entrenamiento 1: 12:50 horas.

Entrenamiento 2: 15:20.

Entrenamiento 3: 17:00.

Sábado:

Entrenamiento 4: 9:00

Clasificación: 11:50.

Carrera 1: 17:05.

Domingo:

Carrera 2: 11:10.

Todos los inscriptos a la última fecha del TurCar2000.

Posiciones del TurCar2000

A continuación, la tabla de posiciones del Turismo Carretera 2000, que definirá su campeón este domingo y al que Canapino llega con cuatro victorias; Ardusso, Krujoski y Di Palma con tres; Llaver y Quevedo con dos; y Trappa, Riva, Valle y Frano con una.