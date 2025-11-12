Agustín Canapino despotricó contra el automovilismo argentino y marcó su mayor defecto: “Lo peor”

Canapino suma cinco victorias en TC este año.

Con la temporada del automovilismo argentino cada vez más cerca de su final, Agustín Canapino atraviesa una situación privilegiada, con buenos resultados en las cuatro competencias de las que participa y liderando la Copa de Oro del Turismo Carretera. Uno de los certámenes que atraviesa el oriundo de Arrecifes es el Turismo Nacional, en el que el pasado domingo había obtenido el segundo lugar en Río Cuarto antes de ser descalificado.

Al piloto arrecifeño lo excluyeron de la final por incumplimiento técnico en la suspensión delantera del Toyota Corolla, tras lo cual aprovechó para mostrar su descontento con un aspecto del automovilismo nacional. Se trata del sistema de lastre, el cual hace que los coches ganadores deban aumentar su peso para la siguiente fecha con el fin de emparejar la grilla, una medida que Canapino considera injusta.

“Siempre lo digo: los kilos son lo peor del automovilismo. Es lo peor que le podés hacer a una carrera de autos porque nada de lo que pasa es real. Los que se merecen estar adelante no pueden estarlo y uno se mata laburando para esto. No es justo”, comenzó el “Titán de Arrecifes” en diálogo con Campeones. Para el tetracampeón del TC, los títulos se ganan en base al mérito, algo que solamente ve reflejado actualmente en la Fórmula 1.

“Por eso la mejor categoría del mundo es la Fórmula 1 y no tiene nada de lastre, es pura meritocracia. Así funcionan los grandes deportes del mundo, las cosas tienen que ser justas para todos”, agregó Canapino. A pesar de sus declaraciones, el arrecifeño señaló que no es un ataque a una categoría en específica, sino que es una crítica hacia el automovilismo en general.

¿Qué necesita Canapino para ser campeón del TC en Toay?

El Turismo Carretera volverá este fin de semana con la cuarta fecha de la Copa de Oro en el Autódromo Provincial de La Pampa, a donde Agustín Canapino llega como líder del campeonato con 155 puntos y cinco triunfos durante todo el año. En el segundo lugar se encuentra Matías Rossi con 108 unidades, lo que representa una diferencia de 47 puntos entre el líder y el escolta.

Así están las posiciones en el TC.

Con esta distancia entre ambos, Canapino podría llegar a consagrarse campeón una fecha antes del cierre de temporada, siempre y cuando se cumplan ciertas condiciones. Para comenzar, el arrecifeño debería sumar los 47 puntos en juego en Toay, pero también necesitará que ninguno de sus adversarios alcance los 131,5 puntos al término del fin de semana, lo que lo volvería matemáticamente inalcanzable para la cita en La Plata.