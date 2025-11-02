Agustín Canapino arrasó en el TC en Paraná, con Chevrolet: así quedó la Copa de Oro ahora

Agustín Canapino arrasó en el TC otra vez y se acerca a su quinto título.

El TC se presentó en el autódromo de Paraná (Entre Ríos) para la antepenúltima fecha del torneo del 2025, con la Copa de Oro encendida en busca del nuevo campeón. La categoría más popular del automovilismo argentino se define, con Agustín Canapino nuevamente como el protagonista. El piloto del Chevrolet Camaro hizo la pole position, se impuso en la primera serie y luego ganó también cómodamente la final. Se trató del 20° triunfo para él en la categoría y el cuarto consecutivo, aunque resultó el primero en esta pista.

El arrecifeño sufrió la presión del joven Agustín Martínez (Ford Mustang) desde el arranque, aunque con el correr de las vueltas el tetracampeón arrecifeño demostró otra vez su superioridad, como viene ocurriendo en las últimas competencias. En una final que fue interrumpida en dos ocasiones por el ingreso permanente del Pace Car (Auto de Seguridad), el "Cabezón" se mantuvo adelante y nadie lo pudo detener. Mientras que el "Guricito" terminó como escolta, otro entrerriano del "Óvalo" como el tricampeón Mariano Werner completó el podio.

Ahora, apenas faltan dos fechas para definir al campeón del Turismo Carretera en el 2025: el domingo 16 de noviembre en Toay (La Pampa) y el 7 de diciembre en La Plata (Provincia de Buenos Aires). Si bien Canapino es el gran favorito a llevarse el título, todavía quedan muchos puntos en disputa y puede pasar cualquier cosa.

Así terminó la final del TC en Paraná, Entre Ríos

Agustín Canapino (Chevrolet Camaro). Agustín Martínez (Ford Mustang). Mariano Werner (Ford Mustang). Matías Rossi (Toyota Camry). Juan José Ebarlín (Chevrolet Camaro). Marcos Landa (Chevrolet Camaro). Facundo Chapur (Torino Nueva Generación). Christian Ledesma (Chevrolet Camaro). Santiago Mangoni (Chevrolet Camaro). Germán Todino (Ford Mustang).

La tabla de posiciones de la Copa de Oro del TC en 2025

Agustín Canapino*: 155 puntos. Matías Rossi: 108 (por sistema de Último Minuto). Santiago Mangoni: 103.5. Marcos Landa: 92,5 (ÚM). Julián Santero: 92,5. Mauricio Lambiris*: 76,5. Germán Todino: 73. José Manuel Urcera: 71,5 (ÚM). Mariano Werner*: 68. Marcelo Agrelo: 67. Christian Ledesma: 65. Otto Fritzler*: 59. Valentín Aguirre: 57,5. Jeremías Olmedo: 55,5. Juan Martín Trucco: 37.

*Los que están en negrita ganaron como mínimo una carrera de la temporada, requisito obligatorio para ser campeón.

Agustín Canapino arrasó en el TC otra vez y se acerca a su quinto título.

Cuándo vuelve a correr el TC en 2025 y las próximas carreras