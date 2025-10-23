Castellano ganó la primera final del año.

La temporada regular del Turismo Carretera había tenido un notable comienzo para Jonatan Castellano, quien se quedó con la primera victoria del año en la final de Río Negro en el Autódromo Ciudad de Viedma a mediados de febrero. Sin embargo, tras el decimoséptimo puesto en El Calafate y la final suspendida en Neuquén, los resultados del oriundo de Lobería comenzaron a flaquear.

De hecho, el piloto loberense sufrió tres abandonos consecutivos después de lo sucedido en Neuquén, a lo que se sumó un cuarto retiro en el “Desafío de las Estrellas” en San Juan. Todo esto llevó a que Castellano analice la posibilidad de cambiar de marca de cara a la próxima temporada, en la que espera poder tener un campeonato más regular para clasificar a la Copa de Oro, puesto que este año apenas tiene chances matemáticas de meterse en la última fecha como clasificado de último minuto.

En este contexto, el campeón de Turismo Nacional dio a conocer que Tomás Abdala, el director de su equipo, lo invitó a probar un Ford Mustang el próximo mes, lo que lo acercaría a cumplir uno de sus grandes sueños. “Hasta San Nicolás no tocamos el tema del próximo año, y estoy lejos de tener algo resuelto. Tomás me invitó a probar el Mustang en noviembre, después que me den el pase es una historia distinta”, reveló Jonatan, que siempre tuvo el anhelo de competir con la marca del óvalo debido a una promesa que le hizo a su abuelo.

Así lo expresó en declaraciones rescatadas por Campeones en el marco de la décima fecha del TN APAT Clase 3 en Rosario, donde Facundo Chapur se quedó con la victoria. Además, “Pincho” se refirió también a lo que fue su actual temporada, donde no pudo brillar en TC, aunque sí tuvo mejores resultados en TN APAT, donde marcha decimocuarto con 118,5 puntos.

“Sacando la primera fecha del TC, para ser honesto fue un año de porquería. Más allá del triunfo no pudimos concretar muchas más carreras, tuvimos cuatro abandonos y cinco roturas de motores. En el TN también, venimos firmes, hicimos una «Pole», ganamos tres series y no podemos redondear la final”, agregó Castellano. Cabe mencionar que, con dos fechas restantes en el Turismo Nacional, el loberense se encuentra a 167,5 puntos del líder, Julián Santero.

Castellano suma 140 puntos en la temporada.

¿Cuándo se corre de nuevo el TC?

Tras el triunfo de Agustín Canapino en San Nicolás, el Turismo Carretera volverá a inicios del próximo mes con la visita al Autódromo Ciudad de Paraná en Entre Ríos por la decimotercera fecha de la temporada. Para la Copa de Oro, será la tercera fecha, que se disputará el 2 de noviembre.