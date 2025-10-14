Chapur alcanzó su primera victoria del año en TN.

Luego de la victoria de Rodrigo Lugón en Buenos Aires, el Turismo Nacional volvió este fin de semana con la disputa de la décima fecha en el Autódromo Rosario de Santa Fe, donde Facundo Chapur cortó una racha de 21 carreras sin ganar en la categoría. Desde el séptimo lugar, “Metralleta” fue ganando posiciones en el trazado rosarino hasta alcanzar la victoria con su Citroën C-Elysée con un registro de 40:27.960 en la final del domingo.

Sin dudas, se trató de una jornada mágica para el piloto cordobés, que ahora se posiciona en el octavo lugar de la tabla del TN APAT Clase 3 con 164,5 puntos, todavía lejos de Julián Santero, que podría consagrarse en la próxima fecha en Río Cuarto. Ahora bien, el domingo fue una fiesta para Chapur, que se mostró muy contento con su triunfo y siguió festejando el lunes, cuando aprovechó para subir una foto a sus redes sociales.

A través de su cuenta de Instagram, el piloto de Nico Kern Racing subió una foto de sus celebraciones en el podio, en donde se lo ve sosteniendo un matafuegos que se le había soltado en el Citroën durante la carrera. Justamente en el fin de semana, salió a la luz una foto de Franco Colapinto con un extintor, lo que Chapur utilizó para lanzarle un guiño al pilarense, que actualmente compite en la Fórmula 1 con Alpine.

“No seré Franco Colapinto pero tengo cositas”, escribió el cordobés arrobando al pilarense. Por fuera de lo sucedido en las redes, donde el posteo fue bien recibido por los aficionados, Chapur mostró su alegría en diálogo con Carburando: “Es la primera vez que gano con un Citroen. Creo que esta victoria vino gracias al esfuerzo y lo que crecimos en conjunto con todo el equipo. Estamos en nuestra mejor versión. El fin de semana acá en Rosario fue impecable”.

Posiciones del TN APAT C3 tras Rosario

A falta de dos fechas para el cierre de la temporada, Julián Santero se encuentra al borde de conseguir el campeonato del Turismo Nacional APAT Clase 3, algo que podría asegurarse en la próxima fecha en Río Cuarto el próximo 9 de noviembre. A continuación, la tabla de posiciones del certamen:

El paralelismo entre Chapur y Colapinto.