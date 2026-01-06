Cuándo hay partidos de verano en el fútbol argentino

Los cinco grandes del fútbol argentino tendrán actividad durante enero de 2026 con amistosos de pretemporada. Boca, River, San Lorenzo, Racing e Independiente disputarán encuentros preparatorios antes del inicio del Torneo Apertura. La mayoría de estos partidos se desarrollará en el marco de la Serie Río de la Plata, el torneo de verano que se disputa en Uruguay, aunque también habrá encuentros en Argentina, Chile y Paraguay.

La preparación para la temporada 2026 cobra especial relevancia por el calendario comprimido debido al Mundial de Clubes. Los cinco grandes afrontarán un año exigente con competencias locales e internacionales. Boca volverá a la Copa Libertadores después de dos años de ausencia, mientras que Racing disputará la Recopa Sudamericana ante Botafogo y defenderá su título de la Copa Sudamericana.

Cuándo hay partidos en enero en el fútbol argentino

El verano futbolístico argentino tendrá como principal escenario a Uruguay con la Serie Río de la Plata 2026. Este torneo amistoso reunirá a varios de los equipos más importantes del continente entre el 10 y el 26 de enero en distintas sedes de Montevideo, Maldonado y Paysandú. Los clubes argentinos buscarán ganar rodaje y afinar detalles tácticos antes del inicio del Torneo Apertura.

River Plate será uno de los protagonistas en Uruguay con dos compromisos confirmados en el Campus de Maldonado. El equipo de Marcelo Gallardo enfrentará a Millonarios de Colombia el domingo 11 de enero a las 21 horas. El segundo duelo será ante Peñarol el sábado 17 de enero a las 22 horas en la misma sede. Antes de viajar al país vecino, el Millonario completará la etapa más intensa de la pretemporada en San Martín de los Andes.

Boca Juniors optó por no participar de la Serie Río de la Plata y realizará sus amistosos en Argentina. El Xeneize recibirá a Millonarios de Colombia el miércoles 14 de enero en La Bombonera, en un encuentro con homenaje a Miguel Ángel Russo. El segundo compromiso será ante Nacional de Uruguay el domingo 18 de enero en el Estadio Único de San Nicolás. Ambos partidos servirán como preparación para el debut oficial contra Deportivo Riestra el 25 de enero.

Independiente tendrá la agenda más cargada de los cinco grandes con tres amistosos en Uruguay. El Rojo debutará ante Alianza Lima el sábado 10 de enero a las 21 horas en el Parque Viera de Montevideo. El martes 13 enfrentará a Everton de Chile y cerrará su participación el viernes 16 contra Montevideo Wanderers en el mismo escenario. El equipo de Gustavo Quinteros utilizará el predio de entrenamiento de Peñarol durante su estadía.

San Lorenzo disputará dos partidos en el marco del torneo de verano uruguayo. El Ciclón se medirá con Cúcuta Deportivo de Colombia el miércoles 14 de enero a las 21 horas en el Estadio Luis Franzini. El segundo encuentro será ante Cerro Porteño de Paraguay el sábado 17 a las 20 horas en el Parque Viera. El equipo de Damián Ayude realizará la parte más intensa de la pretemporada en La Plata antes de viajar a Montevideo.

Racing Club será el otro de los cinco grandes que no participará de la Serie Río de la Plata. La Academia realizará su pretemporada en Ciudad del Este, Paraguay, donde podría enfrentar a equipos locales como General Caballero y 2 de Mayo. El único amistoso formal confirmado será ante Universidad de Chile el domingo 18 de enero en el Estadio Municipal de Concepción, desde las 19 horas de Chile.

El calendario de amistosos de los cinco grandes de enero quedó conformado de la siguiente manera:

Independiente vs. Alianza Lima - Sábado 10/1 - 21:00 hs - Parque Viera (Montevideo)

- Sábado 10/1 - 21:00 hs - Parque Viera (Montevideo) River vs. Millonarios - Domingo 11/1 - 21:00 hs - Campus de Maldonado

- Domingo 11/1 - 21:00 hs - Campus de Maldonado Independiente vs. Everton - Martes 13/1 - 21:00 hs - Parque Viera (Montevideo)

- Martes 13/1 - 21:00 hs - Parque Viera (Montevideo) Boca vs. Millonarios - Miércoles 14/1 - La Bombonera

- Miércoles 14/1 - La Bombonera San Lorenzo vs. Cúcuta Deportivo - Miércoles 14/1 - 21:00 hs - Estadio Franzini (Montevideo)

- Miércoles 14/1 - 21:00 hs - Estadio Franzini (Montevideo) Independiente vs. Montevideo Wanderers - Viernes 16/1 - 21:00 hs - Parque Viera (Montevideo)

- Viernes 16/1 - 21:00 hs - Parque Viera (Montevideo) River vs. Peñarol - Sábado 17/1 - 22:00 hs - Campus de Maldonado

- Sábado 17/1 - 22:00 hs - Campus de Maldonado San Lorenzo vs. Cerro Porteño - Sábado 17/1 - 20:00 hs - Parque Viera (Montevideo)

- Sábado 17/1 - 20:00 hs - Parque Viera (Montevideo) Boca vs. Nacional - Domingo 18/1 - Estadio Único de San Nicolás

- Domingo 18/1 - Estadio Único de San Nicolás Racing vs. Universidad de Chile - Domingo 18/1 - 19:00 hs (Chile) - Estadio Municipal de Concepción

Nota: los partidos pueden sufrir modificaciones de horarios o agregarse nuevos encuentros.