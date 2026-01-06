Las 5 vueltas al fútbol argentino que salieron mal en los últimos años

Cinco vueltas al fútbol argentino que salieron mal en los últimos tiempos.

En las últimas tres temporadas, el fútbol argentino contó con las vueltas de algunos jugadores que regresaron como estrellas en principio, pero que luego no cumplieron con las expectativas de los clubes ni de sus entrenadores. Puntualmente, pasó en tres equipos históricamente grandes como River Plate, Independiente y Racing con futbolistas de renombre y hasta con pasado en la Selección Argentina en ciertos casos.

Gonzalo "Pity" Martínez

El extremo mendocino retornó a River en agosto del 2023, luego de su poca actividad en Al-Nassr de Arabia Saudita por las lesiones. A pesar de ser muy querido por los hinchas y uno de los emblemas del primer ciclo glorioso de Marcelo Gallardo como entrenador, jamás estuvo a la altura por sus problemas físicos recurrentes. Con muy pocos minutos tanto con Martín Demichelis como con el "Muñeco", se marcha del club de Núñez y todavía no se conoce cuál será su nuevo destino.

Manuel Lanzini

Manuel Lanzini, de River.

El mediapunta volvió a River en agosto del 2023 como un refuerzo de calidad después de ocho años en la Premier League con la remera de West Ham de Inglaterra. No obstante, las lesiones y los bajos rendimientos marcaron a fuego su tercer ciclo en la "Banda", que fue desastroso. Sin continuidad ni oportunidades, se fue a Vélez Sarsfield, donde alternó buenos y malos momentos.

Luciano Vietto

Luciano Vietto, de Racing.

El talentoso delantero cordobés regresó a Racing en septiembre del 2024 desde Al-Qadsiah de Arabia Saudita para calzarse la camiseta del equipo que lo vio nacer, luego de una década. Sin embargo, su segunda etapa fue olvidable: jugó poco, se lesionó permanentemente y nunca encajó en el esquema de juego de Gustavo Costas. Se fue en libertad de acción y todavía no tiene nuevo club a los 32 años.

Matías Zaracho

Matías Zaracho, de Racing.

El mediocampista mixto volvió a Racing en enero del 2025 desde Atlético Mineiro de Brasil, en libertad de acción. A pesar de la expectativa que había por su segunda etapa en la "Academia", se desgarró varias veces, cuando jugó no estuvo a la altura y nunca rindió. Así y todo, por ahora seguirá en el plantel de Costas.

Federico Mancuello

Federico Mancuello, de Independiente.

El talentoso volante ofensivo zurdo santafesino pegó la vuelta a Independiente en agosto del 2023 desde Puebla de México, aunque jamás cumplió con lo que se esperaba de él. Jugó muy poco con todos los entrenadores, aunque se le renovó el contrato y todo indica que se retirará en el "Rojo" de su corazón.