Villa rompió el silencio sobre Riquelme y Boca en medio de los rumores con River

Sebastián Villa sigue dando que hablar y no precisamente por sus antecedentes judiciales, sino por su posible llegada a River Plate como refuerzo en este mercado de pases. El exjugador de Boca Juniors rompió el silencio en medio de los rumores dejando en claro sus intenciones de vestir la camiseta del "Millonario", pero también apuntó contra el "Xeneize" y su presidente Juan Román Riquelme. Por supuesto, sus dichos cerca de la medianoche del lunes 5 de enero no tardaron en trascender en las redes sociales.

El delantero colombiano que tiene una gran relación con Juan Fernando Quintero habló en el ciclo El Que Ríe Último de Picado TV, donde se refirió a sus chances de arribar a Núñez. Si bien horas antes se conoció que la propuesta de la dirigencia comandada por Stéfano Di Carlo a Independiente Rivadavia fue insuficiente, el atacante se encargó de reavivar la posibilidad y dejó todo en manos de Marcelo Gallardo y compañía. Claro que, también se refirió a su pasado en el club de La Ribera y no se guardó nada.

El palazo de Villa a Riquelme en medio de los rumores de su llegada a River: "Boca es pasado"

"Con Riquelme la relación no quedó bien por diferentes motivos, pero si me toca darle la mano yo no tengo problema. No soy un tipo rencoroso, soy muy noble, con gran corazón. Boca ya es pasado, pienso en el futuro mío y de mí familia, que sea lo mejor para mí", aseguró el delantero acerca de cómo quedó todo cuando dejó el "Xeneize" envuelto en escándalos por la condena que obligó a la dirigencia a apartarlo del plantel en 2023. Por otro lado, el nacido en Antioquia agregó: "Soy futbolista y es mí trabajo, sólo quiero hacer bien mí trabajo que es jugar al fútbol".

Sobre la posibilidad de llegar al "Millonario" como quinto refuerzo en este mercado de pases, Villa sostuvo que le gustaría jugar en el club y que los presidentes deben ponerse de acuerdo. En referencia a Marcelo Gallardo añadió: "Soy un tipo que soy muy fuerte de la cabeza, si me llama mañana mismo viajo, no tengo problema". De esta manera, le envió un mensaje directo al DT para que accione en las próximas horas, más aún sabiendo el poco tiempo que falta para el comienzo de la temporada.

Por último, el atacante habló de su relación con Quintero y sostuvo: "Estaría orgulloso de jugar al lado de Juanfer que es mí hermano y ha estado conmigo en los momentos más difíciles de mi vida, sería un honor jugar al lado de él. Me conoce, sabe que me gustan los retos y esperemos que las partes se pongan de acuerdo para que sea lo mejor para mí y mí familia, pero también para Independiente Rivadavia que me dio la oportunidad de resurgir".

Sebastián Villa reveló cómo quedó la relación con Juan Román Riquelme tras su salida de Boca

Los números de Villa en Boca