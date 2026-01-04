Chau fútbol: se retiró un campeón de todo con River, a los 38 años

Se retiró un campeón de la Copa Libertadores con River.

Una figura del River Plate de Marcelo Gallardo, durante el primer ciclo del entrenador, acaba de retirarse del fútbol profesional a los 38 años. Cuando se encontraba en Quilmes, en el Ascenso del fútbol argentino, el zurdo exlateral izquierdo Leonel Vangioni decidió ponerle un punto final a su extraordinaria carrera.

Surgido en Newell´s, donde tuvo dos etapas, el santafesino vistió además las camisetas de la Selección Argentina, Milan de Italia, Monterrey de México y Libertad de Paraguay. Destacado por su ida y vuelta permanente por el sector izquierdo, arrancó su trayectoria en la Primera como mediocampista pero luego se retrasó hacia la defensa. Con intensidad, buena pegada y precisión para los centros, el "Piri" brilló especialmente en la "Lepra" y en el "Millonario".

Se retiró Vangioni, campeón de todo con River: el mensaje de despedida del fútbol

Con un video y un extenso escrito en el feed de su cuenta oficial de Instagram (@pirivangioni11), el exjugador les comunicó a sus 167.000 seguidores lo siguiente: "Después de 19 años, hoy pongo fin a mi carrera como jugador profesional, etapa que fui muy feliz y que disfruté muchísimo!". "Quiero a agradecer a cada uno de mis compañeros que me tocó compartir un vestuario, una cancha, un mate, una alegría, una tristeza, una charla, miles de cosas que hemos pasado juntos. A todos los empleados de cada club que me tocó estar, cuerpos técnicos, cuerpos medicos, dirigentes y periodistas que siempre nos respetamos mutuamente!", añadió.

A la hora de mencionar a todos los clubes por los que pasó, Vangioni puntualizó: "A Newell´s, River, Milan, Rayados, Libertad y Quilmes, gracias por confiar en mí. A mi familia, por apoyarme día a día sin importarles recibir nada a cambio y estar siempre!". "A vos @marian_av06 (su pareja Mariana Acosta), por estar incondicionalmente en los buenos y malos momentos y nunca dejarme caer, a mis 3 amores que se bancaron muchos cambios como unos campeones siempre orgullosos de su papá!", añadió el santafesino. Y concluyó: "Por último, a todos los hinchas gracias por su cariño y respeto! Me entregué por completo, di todo de mí por cada camiseta que me tocó vestir, bien o mal pero siempre con honestidad y amor por esta profesión, que me dio mucho más de lo que yo soñé! Gracias a todos!".

Los números de Vangioni en River