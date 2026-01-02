River apuesta a dos joyas en el mercado de pases: los dos cracks paraguayos elegidos por Gallardo

River Plate se mueve en el mercado de pases y Marcelo Gallardo ya apuntó a dos jóvenes de Paraguay que podrían llegar como apuesta a futuro.

River Plate volvió a demostrar que el mercado de pases no solo se juega con refuerzos rutilantes. A partir de una venta inesperada, Marcelo Gallardo sumó una ventaja estratégica que puede traducirse en dos incorporaciones jóvenes de Paraguay. Se trata de una jugada a mediano plazo que encaja con la idea del DT: anticiparse, invertir en talento y potenciar activos antes de que exploten en el radar internacional.

La transferencia del 50 % del pase de Franco Alfonso a Olimpia de Paraguay no solo sorprendió por su timing, sino también por sus consecuencias. En River, la operación fue leída como algo más que un simple ingreso económico: el acuerdo incluyó la prioridad de compra de Alan Ledesma y Pedro Zarza, dos futbolistas juveniles que hoy integran selecciones formativas paraguayas.

Esa cláusula, que pasó casi inadvertida en un primer momento, empezó a tomar peso con el correr de las semanas. En Núñez entienden que el mercado de pases también se gana con información, proyección y lectura a largo plazo, una lógica que Gallardo ya aplicó en otros ciclos.

Quiénes son las dos joyas que siguen de cerca en Núñez

Alan Ledesma, el capitán del Sub 17

Ledesma, una de las joyas que podría llegar a River en el futuro.

Uno de los nombres es Alan Ledesma, volante central y capitán de la Selección de Paraguay Sub 17. Con 17 años, ya sumó sus primeros minutos en Primera División con Olimpia y fue una de las piezas clave del equipo que disputó el último Mundial de la categoría en Qatar.

Ledesma se destaca por su lectura de juego, liderazgo y orden táctico, cualidades que en River valoran especialmente para un mediocampo que suele exigir inteligencia y dinámica. Su valor de mercado ronda los 500 mil dólares, una cifra accesible para un club que piensa en proyección y futura revalorización.

Pedro Zarza, desequilibrio y velocidad por las bandas

Zarza, el otro juvenil por el que River se aseguró prioridad de compra con Olimpia.

El otro apuntado es Pedro Zarza, extremo de 18 años que tuvo continuidad en la máxima categoría durante su préstamo en Sportivo Trinidense. Zurdo, rápido y con buen uno contra uno, el juvenil representa ese perfil de atacante joven que puede adaptarse al fútbol argentino y potenciarse en un contexto competitivo.

Según las últimas informaciones, su cotización ya supera el millón de dólares, un dato que explica por qué en River consideran clave la prioridad de compra incluida en el acuerdo con Olimpia. Adelantarse al interés de otros clubes puede ser determinante.

La mirada de Gallardo y la lógica del mercado de pases

Gallardo no suele apurar decisiones cuando se trata de juveniles extranjeros. En este caso, la idea es seguir de cerca la evolución de ambos futbolistas y evaluar el momento justo para ejecutar la cláusula. El DT entiende que incorporar promesas de Paraguay puede ser una inversión estratégica, tanto deportiva como económica.

En un mercado de pases cada vez más competitivo, River busca anticiparse a la explosión de talentos sudamericanos antes de que Europa encarezca cualquier negociación. La prioridad de compra le permite tiempo, análisis y margen de maniobra.

Paraguay, una plaza que River vuelve a mirar

No es la primera vez que el conjunto de Núñez posa sus ojos en Paraguay como fuente de talento. En el "Millonario" saben que el fútbol paraguayo combina competitividad, fortaleza física y jugadores con mentalidad fuerte, un mix que suele adaptarse bien al ritmo local.

Además, el vínculo con Olimpia quedó fortalecido tras la operación por Alfonso, lo que facilita futuros diálogos y negociaciones en un contexto donde las relaciones entre clubes pesan casi tanto como los números.