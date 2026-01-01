Independiente, San Lorenzo y Racing se pelean por un defensor de River

Gallardo le señaló que se busque club para tener minutos en este 2026

Antes de que se produzca la parte más importante de la pretemporada, Marcelo Gallardo le avisó a varios jugadores que integran el plantel de River que correrán desde atrás al momento de pensar en la formación en los partidos oficiales. Esto activó el curioso caso de que Independiente, San Lorenzo y Racing se encuentren interesados por un defensor que llegó de una manera muy particular y que causa cierto revuelo entre los hinchas.

En el mercado de pases de invierno, el "Muñeco" le pidió a los directivos que activaran la cláusula de repesca del préstamo firmado con Estudiantes de La Plata por Sebastián Boselli. Su rendimiento en el conjunto platense provocó que se decida ponerle un punto final anticipado al acuerdo. Aunque el paso de los partidos expuso que no estuvo a la altura de las expectativas, además de que fue opacado por Lautaro Rivero que de manera rápida pasó de la Reserva a la Primera.

El defensor no logró romper la barrera de los 10 partidos desde su regreso de Estudiantes

Esto provocó un interés más que particular. "A Sebastián Boselli lo quieren Independiente, San Lorenzo y Racing", expresó el periodista Sebastián Srur en su cuenta de X (ex Twitter). Lo particular es que de los mencionados el que menos chances de contratarlo dispone es el Ciclón, debido a que se encuentra inhibido por la FIFA. Sus 14 inhibiciones provocaron la sanción de no poder sumar refuerzos hasta que no comience a girar el dinero.

Por otro lado, hay que considerar que Independiente y Racing tendrán que estar dispuestos a pagar un cifra que ronda los 4 millones de dólares para que River pueda recuperar la inversión que realizó. Además, se desprende que el jugador no está convencido de marcharse a otro club argentino. "La información que tengo es que solo sale por venta a Europa", agregó el periodista. No es ninguna casualidad porque en mercados anteriores hubo un "coqueteo" para que se vaya un tiempo al Getafe de España.

Un elemento más a sumar a esta lista es que a Sebastián Boselli le queda contrato en River hasta diciembre. Por ende, los directivos deben considerar la idea de venderlo para no tener que renovarle a un jugador que Marcelo Gallardo ya consideró que no es de utilidad. Además de que está en la búsqueda de un central, que no será Jhohan Romaña debido a que San Lorenzo cambió las condiciones de la segunda oferta y se decidió avanzar por otro zaguero.

Los contratos que vencen en diciembre del 2026

La llegada de un nuevo año implica que River tenga que comenzar a pensar a qué jugadores les renovará el contrato, ya sea para que sigan formando parte del plantel profesional o para recuperar el dinero que pagaron al momento de adquirir sus pases. Son varios los profesionales que estarán bajo examen durante los 12 meses del 2026 y que en diciembre pueden llegar a quedar libres.