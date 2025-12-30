Sorpresa total: River cerró al tercer refuerzo del mercado de pases

Sonríe Gallardo: River cerró a su tercer refuerzo en el mercado de pases

River Plate no deja de sumar refuerzos después de haber cerrado un 2025 para el olvido en el que no sólo no ganó títulos, sino que además se encontró con una dura derrota en el último Superclásico ante Boca Juniors. Con el correr de las semanas se concretaron varias salidas, pero en las últimas horas la dirigencia cerró al tercer refuerzo para el plantel de Marcelo Gallardo. De esta manera, el futbolista en cuestión se sumará a Fausto Vera y Aníbal Moreno, quienes ya trabajan con sus nuevos compañeros.

Las recientes salidas de Enzo Pérez, Ignacio "Nacho" Fernández, Gonzalo "Pity" Martínez y Miguel Borja obligan a Stéfano Di Carlo a buscar potencial de mitad de cancha en adelante. Por este motivo, apuntaron al regreso de Tomás Galván, quien hasta hace pocos días representó al Vélez de los mellizos Gustavo y Guillermo Barros Schelotto. Sin embargo, volverá a Núñez y el cuerpo técnico tomó una terminante decisión con él que puede cambiar su futuro en la institución en pleno mercado de pases.

River sumó a su tercer refuerzo de la mano de Gallardo: Tomás Galván volvió, pero puede irse

El volante de 21 años que viene de jugar a préstamo en el "Fortín" será tenido en cuenta por Gallardo e iniciará la pretemporada en San Martín de Los Andes con el resto del plantel desde el próximo viernes 2 de enero. Claro que, el jugador que debutó en la Primera del club en 2021 no tiene su continuidad asegurada más allá de que viajará. Es que en el caso de que llegue una importante oferta por él, desde la dirigencia priorizarán la venta, por lo que es posible que vuelva a irse, más aún sabiendo que tendrá más rodaje.

Por parte de Vélez todavía no hubo un nuevo acercamiento para contar con el mediocampista otra vez, aunque en algún momento sonó para ser parte de una negociación por otro jugador. Gallardo buscó a Maher Carrizo y Galván pudo ser parte del pago del pase, pero todo indica que esto no sucederá y el joven surgido de las inferiores finalmente volverá para quedarse salvo que lo busquen de otro equipo -cabe destacar que anteriormente fue cedido a Defensa y Justicia, Tigre y Colón de Santa Fe-. De esta manera, River sumó al tercer refuerzo y va por más en otros puestos, ya que perdió a varios experimentados a los que este 31 de diciembre se les terminará el contrato.

Tomás Galván vuelve a River

Los números de Tomás Galván en su carrera

Clubes : River Plate, Defensa y Justicia, Colón de Santa Fe, Tigre y Vélez Sarsfield.

: River Plate, Defensa y Justicia, Colón de Santa Fe, Tigre y Vélez Sarsfield. Partidos jugados : 135.

: 135. Goles : 15.

: 15. Asistencias : 6.

: 6. Títulos: Liga Profesional de Fútbol 2021 y Trofeo de Campeones 2021 con River; Supercopa Internacional 2025 y Supercopa Argentina 2025 con Vélez Sarsfield.

El mercado de pases de River con la vuelta de Galván

Altas

Tomás Galván (vuelve de Vélez y será tenido en cuenta).

Fausto Vera (Atlético de Mineiro).

(Atlético de Mineiro). Aníbal Moreno (Palmeiras).

(Palmeiras). Ezequiel Centurión (vuelve de Independiente Rivadavia de Mendoza).

Elián Giménez (vuelve de Sarmiento).

Tobías Leiva (vuelve de Aldosivi).

Daniel Zabala (vuelve de Huracán).

Tomás Nasif (vuelve de Banfield).

Gonzalo Trindade (vuelve de Central Córdoba).

Tomás Castro Ponce (vuelve de Almagro).

Oswaldo Valencia (vuelve de Cúcuta Deportivo).

Alexis González (vuelve de Audax Italiano).

David Martínez (vuelve de Olimpia).

Bajas

Enzo Pérez (libre).

Milton Casco (libre).

Ignacio Fernández (libre a Gimnasia).

Gonzalo Martínez (libre).

Miguel Borja (libre a Cruz Azul).

Federico Gattoni (vuelve a Sevilla).

David Martínez (préstamo a Defensa y Justicia).

Tiago Serrago (volvió de Aldosivi y préstamo a Tigre).

Franco Alfonso (se va a Olimpia de Paraguay).

Interesan