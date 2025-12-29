Los 5 futbolistas apuntados por River Plate en el mercado de pases

River no para: los cinco futbolistas por los que negocia en este mercado de pases.

River Plate continúa activo en el mercado de pases de cara a la temporada 2026, con el objetivo de rearmar al plantel para hacerlo más competitivo y revertir la floja imagen futbolística brindada este año. Después de cerrar las contrataciones de Fausto Vera y Aníbal Moreno, el entrenador Marcelo Gallardo y la dirigencia comenzaron gestiones por otros cinco jugadores en los últimos días.

Actualmente, el 'Millonario' tiene dos prioridades en su búsqueda de refuerzos: un lateral izquierdo y un delantero. El 'Muñeco' considera necesario contar con un reemplazante para Marcos Acuña, quien si bien demostró un aceptable nivel desde su llegada es propenso a lesiones y suspensiones. Por otra parte, la salida de Miguel Borja y la ausencia de un número '9' con gol es otra de los grandes problemas que el DT precisa resolver de cara a lo que viene.

Quiénes son los jugadores apuntados por River Plate en este mercado de pases

Tadeo Allende

El atacante de 26 años cerró un gran año con el Inter Miami: ganó el título de la Major Soccer League junto con Lionel Messi y fue, con nueve goles, el máximo goleador de los playoffs. Ahora deberá regresar de su préstamo al Celta de Vigo, que aunque es dueño de su pase no tiene cupo para él dentro del plantel; este escenario favorece al 'Millonario' en su búsqueda de repatriarlo, aunque deberá llegar a un acuerdo con la institución española en lo económico.

Santino Andino

Debilidad de Gallardo, Santino Andino es una de las opciones para la delantera: el joven de 20 años brilló con la Selección Argentina Sub 20 en el Mundial disputado en Chile, pero también perdió la categoría con Godoy Cruz. River contaría un acuerdo casi cerrado con el conjunto mendocino por la compra del 80% de la ficha en 5 millones de dólares y que el porcentaje restante quede a beneficio de una futura venta. Sin embargo, la nueva representación del jugador le pidió que espere unos días porque hay chances de colocarlo en el Como 1907 de Italia.

Alexandro Bernabei

Por Bernabei, jugador del Internacional de Brasil, la Comisión Directiva de River ya elevó una primera oferta por un préstamo. No obstante, la misma fue rechazada y todo apunta a que los de Porto Alegre solamente dejarían ir al defensor si es por una venta. Por lo pronto, el cuadro de Núñez no volvió a comunicarse ante la negativa del elenco brasileño, pero el ex Lanús seguiría siendo la principal opción para reforzar el puesto de lateral izquierdo para la siguiente campaña.

Maher Carrizo

En caso de que Tadeo Allende o Santino Andino finalmente no lleguen, Gallardo y compañía avanzarán por la joya que viene demostrando su potencial con la camiseta de Vélez Sarsfield. Un detalle no menor es que este último sólo lo vendería por la cláusula de recisión que es de 16 millones de euros, por lo que será difícil para el "Millonario" comprarlo. Igualmente, la dirigencia también planea la posibilidad de que otros futbolistas entren en la negociación.

Elías Báez

En cuanto a Elías Báez, el contexto que acompaña al futbolista de 21 años en San Lorenzo no sería el mejor para encontrarle una salida rumbo a River. Si bien es cierto que el 'Ciclón' debe vender para solventar la crisis económica, la reciente CD transitoria con Sergio Costantini a la cabeza haría prácticamente imposible que los integrantes de la misma se pongan de acuerdo para dejar salir al defensor. Aún así, la dirigencia del 'Millonario' seguirá de cerca la situación del jugador con la idea de presentar una oferta si lo de Bernabei no llega a buen puerto. Báez disputó 60 encuentros con el cuadro azulgrana y logró afianzarse en el esquema de Damián Ayude.

Así está el mercado de pases de River Plate

Altas

Ezequiel Centurión (vuelve de Indep. Rivadavia).

Tomás Galván (vuelve de Vélez).

Elián Giménez (vuelve de Sarmiento).

Tobías Leiva (vuelve de Aldosivi).

Daniel Zabala (vuelve de Huracán).

Tomás Nasif (vuelve de Banfield).

Franco Alfonso (vuelve de Central Córdoba).

Gonzalo Trindade (vuelve de Central Córdoba).

Tomás Castro Ponce (vuelve de Almagro).

Oswaldo Valencia (vuelve de Cúcuta Deportivo).

Alexis González (vuelve de Audax Italiano).

David Martínez (vuelve de Olimpia).

Fausto Vera (Atlético de Mineiro).

(Atlético de Mineiro). Aníbal Moreno (Palmeiras).

Bajas