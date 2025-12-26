Flamengo va por un goleador que quiso River: la impactante oferta y la respuesta que recibió

Flamengo avanzó con una oferta impactante por un delantero que estuvo cerca de River y es seguido desde hace tiempo por Marcelo Gallardo.

Flamengo volvió a sacudir el mercado de pases con una propuesta que no pasó desapercibida en Sudamérica ni en Europa. El campeón de la Copa Libertadores avanzó con una oferta millonaria por Valentín “Taty” Castellanos, delantero argentino de Lazio que supo estar en la órbita de River Plate durante el ciclo de Marcelo Gallardo y hoy es una de las piezas más codiciadas del mercado internacional.

Lejos de conformarse tras haber alcanzado la cima continental, Flamengo decidió redoblar la apuesta en el mercado de pases. Con un proyecto deportivo encabezado por Filipe Luís, el club brasileño apunta a reforzar el frente de ataque con un nombre de peso y experiencia internacional.

Según informaron medios italianos, Flamengo presentó una oferta de 22 millones de euros más tres millones en objetivos para quedarse con el atacante. Sin embargo, la respuesta desde el conjunto romano fue inmediata y contundente: Lazio rechazó la propuesta sin abrir negociaciones.

En el club italiano consideran a Castellanos una pieza clave del plantel y solo aceptarían sentarse a dialogar por una cifra cercana a los 40 millones de euros, un monto que duplica prácticamente la oferta inicial del equipo brasileño.

El límite económico y una negociación compleja

Si bien el "Mengao" mostró en 2025 un poder económico pocas veces visto en Sudamérica, con ingresos récord y un fuerte respaldo financiero, el monto que pretende Lazio aparece hoy como una barrera difícil de superar.

Además, desde Italia deslizan que el club romano buscaría conservar un porcentaje de una futura venta, teniendo en cuenta que New York City FC aún posee el 15% de la ficha del delantero. Ese detalle agrega complejidad a cualquier negociación.

En Brasil no descartan volver a la carga en los próximos días con una nueva propuesta. Incluso, puertas adentro se analiza la posibilidad de estirar la cifra hasta un número récord para el fútbol sudamericano, algo que marcaría un antes y un después en el mercado regional.

El interés del "Fla" tiene fundamentos deportivos claros. Desde mediados de año, Filipe Luís viene señalando la necesidad de incorporar un centrodelantero de jerarquía, sobre todo desde del adiós de Gabigol y para crear competencia para Pedro.

Por ahora, la postura de Lazio es firme y no admite grises: para llevarse a Valentín Taty Castellanos, habrá que pagar una cifra muy superior a la ofrecida inicialmente.

Un delantero que ya estuvo en el radar de River

El nombre de "Taty" Castellanos no es ajeno al fútbol argentino. En la parte final del primer ciclo de Gallardo, River siguió de cerca su evolución cuando el delantero, de 27 años, brillaba en la MLS y luego en el Girona. Si bien nunca se avanzó formalmente, fue un jugador que estuvo muy bien considerado por el cuerpo técnico del Millonario.

Hoy, con una cotización mucho más alta y consolidado en Europa, su llegada a Núñez aparece lejana, pero su nombre vuelve a resonar en Sudamérica a partir del fuerte interés de Flamengo, que se prepara para un 2026 cargado de desafíos y con la Copa Libertadores como principal objetivo.