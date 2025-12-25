Mercado de pases del fútbol argentino en diciembre 2025: refuerzos y bajas de cada equipo

Comienzan las novelas de cada verano. Llegó el mercado de pases de cara a lo que será el primer semestre de 2026, donde cada equipo juega sus fichas para poder lograr sus objetivos tras el cierre de este 2025 lleno de balances. En algunos casos, en búsqueda de un título importante. En otros, para intentar ingresar a copas internacionales, mientras están también los que tratarán de engrosar el promedio para no sufrir con el descenso.
Respecto a lo que se viene, la Copa Libertadores tendrá el regreso después de dos temporadas de ausencia de Boca, que buscará quitarle el reinado a los equipos brasileños y llegar a la ansiada séptima copa que le permita alcanzar a Independiente. También se darán en el máximo certamen internacional los debuts de Independiente de Rivadavia y Platense. Y en la Sudamericana, dirá presente River y Racing como principales protagonistas.
Refuerzos y bajas en la primera división del fútbol argentino
Aldosivi
Altas
- Elías Brítez (vuelve de San Telmo)
- Lucas Rodríguez (libre de Instituto)
- Joaquín Novillo (libre)
- Franco Leys (libre)
- Esteban Rolón (libre)
Bajas
- Jorge Carranza (retiro)
- Giuliano Cerato (vuelve a Instituto)
- Justo Giani (libre a Universidad Católica -CHI-)
- Tomás Kummer (vuelve a Talleres C)
- Yonathan Cabral (vuelve a Atlético Tucumán)
- Tiago Serrago (vuelve a River)
- Tobías Leiva (vuelve a River)
- Ayrton Preciado (libre)
- Ignacio Guerrico (libre)
- Gonzalo Mottes (libre)
- Marcelo Sponda (vuelve a Newell's)
DT: Guillermo Farré (sigue)
Argentinos Juniors
Altas
- Francis Mac Allister (vuelve de Instituto)
- Leonel Mosevich (vuelve de Instituto)
- Maxi Romero (vuelve de O’Higgins)
- Matías Lugo (vuelve de O’Higgins),
- Matías Perelló (vuelve de Central Córdoba)
- Leonardo Heredia (vuelve de Central Córdoba)
- Gastón Verón (vuelve de Central Córdoba)
- Manuel Guillén (vuelve de Tristán Suárez)
- Yair González (vuelve de D. Morón)
- Facundo Báez (vuelve de D. Morón)
- Juan Manuel Cabrera (vuelve de D. Morón)
- Leandro Finochietto (vuelve de D. Morón)
- Daniel Meza (vuelve de Dock Sud)
- Bruno Villalba (vuelve de Dock Sud)
- Gabriel Rocha (vuelve de Talleres RdE)
- Nicolás Tolosa (vuelve de Atlanta)
- Lucas Ambrogio (vuelve de Atlanta)
- Pablo Minissale (vuelve de D. Madryn)
- Joaquín Ardaiz (vuelve de Sarmiento)
Bajas
- Jonathan Galvan (libre a Instituto)
DT: Nicolás Diez (sigue)
Atlético Tucumán
Altas
- Leonel Di Plácido (libre)
- Rodrigo Morales (vuelve de Flandria)
- Yonathan Cabral (vuelve de Aldosivi)
- Martín Benitez (libre de Goiás)
Bajas
- Leandro Díaz (libre)
- Damián Martínez (libre)
- Guillermo Acosta (libre)
- Kevin López (vuelve a Independiente)
DT: Hugo Colace (sigue)
Banfield
Altas
- Mauricio Roldán (vuelve de Miramar)
- Gino Santilli (vuelve de Cerro Largo)
- Lautaro Villegas (vuelve de Racing de Córdoba)
- Federico Medina (vuelve de Cerro Largo)
- Marcos Echeverría (vuelve de Atlanta)
Bajas
- Damián Díaz (libre)
- Frank Castañeda (libre)
DT: Pedro Troglio (sigue)
Barracas Central
Altas
- Bahiano García (vuelve de Colegiales)
- Carlos Arce (vuelve de Los Andes)
- Wilfredo Rivera (libre de Academia Quintana, de Puerto Rico)
Bajas
- Javier Ruiz (vuelve a Independiente)
- Marcos Ledesma (vuelve a Defensa y Justicia)
- Manuel Duarte (vuelve a Defensa y Justicia)
DT: Rubén Darío Insúa (sigue)
Belgrano
Altas
- Lucas Bustos (vuelve de Gimnasia Mendoza)
- Tomás Castro (vuelve de Racing de Córdoba)
- Francisco Facello (vuelve de Godoy Cruz)
- Tiago Cravero (vuelve de San Miguel)
- Juan Strumia (vuelve de Chacarita)
Bajas
- Franco Jara (libre a Instituto)
- Facundo Lencioni (Gimnasia Mza)
DT: Ricardo Zielinski (sigue)
Boca
Altas
- Jabes Saralegui (vuelve de Tigre)
- Gonzalo Maroni (vuelve de Newell’s)
- Óscar Salomón (vuelve de Platense)
- Gabriel Aranda (vuelve de Quilmes)
- Nicolás Orsini (vuelve de Platense)
- Agustín Heredia (vuelve de Cobreloa)
- Gonzalo Morales (vuelve de Barracas Central)
- Julián Ceballos (vuelve de All Boys)
- Israel Escalante (vuelve de Boca Unidos)
- Román Rodríguez (vuelve de Estudiantes BA)
- Gabriel Vega (vuelve de Banfield)
- Juan Ramírez (vuelve de Lanús)
- Marcelo Weigandt (vuelve de Inter Miami)
- Renzo Giampaoli (vuelve de Gimnasia LP)
- Agustín Lastra (vuelve de Independiente Rivadavia)
- Nahuel Genez (vuelve de Temperley)
- Gastón Gerzel (vuelve de Los Andes)
- Bruno Valdez (vuelve de Cerro Porteño)
- Norberto Briasco (vuelve de Gimnasia LP)
- Agustín Obando (vuelve de Banfield)
- Brandon Cortes (vuelve de Nueva Chicago)
- Ignacio Rodríguez (vuelve de Nueva Chicago)
- Federico Aguirre (vuelve de S. Italiano)
- Julián Carrasco (vuelve de Temperley)
- Pedro Velurtas (vuelve de D. Madryn)
- Lucas Brochero (vuelve de Chacarita)
Bajas
- Ignacio Miramón (vuelve a Lille)
- Cristian Lema (libre)
- Frank Fabra (libre)
DT: Claudio Úbeda (sigue)
Central Córdoba
Altas
- Elián Robles (vuelve de Acassuso)
Bajas
- Lucas Abascia (libre)
- José Florentin (libre)
DT: Lucas Pusineri (nuevo)
Defensa y Justicia
Altas
- Marcos Ledesma (vuelve de Barracas Central)
- Cristopher Fiermarín (vuelve de Tolima)
- Lautaro Amadé (vuelve de Wanderers)
- Rodrigo Bogarín (vuelve de Querétaro)
- Darío Cáceres (vuelve de Nacional PY)
- Ayrton Portillo (vuelve de San Martín SJ)
- Leandro Espejo (vuelve de Olimpo)
- Lautaro Fedele (vuelve de Atlanta)
- Luciano Herrera (vuelve de Newell’s)
- Federico Versaci (vuelve de Tristán Suárez)
- Manuel Duarte (vuelve de Barracas Central)
- Hernán Zulliani (vuelve de San Martín T)
- Tomás Escalante (vuelve de San Martín SJ)
- Francisco Marco (vuelve de Los Andes)
- Pedro Ramírez (vuelve de Riestra)
- Rodrigo Herrera (vuelve de Platense)
- Julián López (vuelve de Tigre)
- Aldo Maíz (vuelve de Guaraní)
- Tomás Ortiz (vuelve de Chacarita)
- Tomás Sives (vuelve de Los Andes)
- Andrés Berizovsky (vuelve de Juventus Antoniana)
- Thiago Schiavulli (vuelve de Excursionistas)
- David Martínez (préstamo de River)
Bajas
- Tobías Rubio (vuelve a Racing)
- Enrique Bologna (libre a Chacarita)
- Rafael Delgado (libre)
- José Reinatti (vuelve a Newell's)
- Francisco Marco (préstamo a Almagro)
DT: Mariano Soso (sigue)
Deportivo Riestra
Altas
- José Ingratti (préstamo de Mitre)
- Maximiliano Benítez (vuelve de UAI Urquiza)
- Samuel Portillo (vuelve de Almirante Brown)
- Gonzalo Bravo (vuelve de Gimnasia y Tiro)
Bajas
- Pedro Ramírez (vuelve a Defensa y Justicia)
- Jaime Barceló (libre)
- Nahuén Montoya (vuelve a JJ Urquiza)
- Santiago Vera (vuelve a A. Brown)
- Franco Fagúndez (vuelve a Estudiantes BA)
- Braian Guille (vuelve a Olimpo)
DT: Gustavo Benítez (sigue)
Estudiantes LP
Altas
- Ezequiel Naya (vuelve de Deportivo Garcilaso)
- Agustín Palavecino (vuelve de Aldosivi)
- Gonzalo Piñeiro (vuelve de Tigre)
- Axel Atum (vuelve de Racing Mdeo)
- Nicolás Fernández (vuelve de Colón)
- Mateo Schwartz (vuelve de Indep. Rivadavia)
- Emanuel Dall’Aglio (vuelve de Cerrito)
- Santiago Flores (vuelve de Indep. Rivadavia)
- Juan Pablo Zozaya (vuelve de Central Córdoba)
Bajas
- Leonardo Suárez (libre)
DT: Eduardo Domínguez (debe definir continuidad)
Estudiantes RC
Altas
- —
Bajas
- Fabio Vázquez (libre)
- Brian Olivera (libre a Racing de Córdoba)
DT: Iván Delfino (sigue)
Gimnasia LP
Altas
- Bautista Barros Schelotto (vuelve de Platense)
- Guillermo Enrique (vuelve de Alianza Lima)
- Alexis Steimbach (vuelve de Tristán Suárez)
- Francisco Vergara (vuelve de Excursionistas)
- Ignacio Fernández (libre de River Plate)
Bajas
- Nicolás Garayalde (vuelve a Vélez)
- Alejandro Piedrahita (libre a CSKA Sofía -BUL-)
DT: Fernando Zaniratto (fue raticado en el cargo tras su interinato)
Gimnasia de Mendoza
Altas
- Luciano Paredes (préstamo de D. Maipú)
- Franco Saavedra (Talleres C)
- Juan Franco (libre de Instituto)
- Facundo Lencioni (Belgrano)
Bajas
- César Rigamonti
- Facundo Nadalin (libre)
- Ignacio Antonio (libre a Colón)
- Ismael Cortez
- Jeremías Rodríguez Puch (libre a Atlanta)
- Nicolás Servetto
- Lucas Bustos (vuelve a Belgrano)
- Leandro Ciccolini (préstamo a Defensores de Belgrano)
- Gastón Espósito (libre)
- Axel Poza (vuelve a Independiente)
DT: Ariel Broggi (sigue)
Huracán
Altas
- Matías Polvera (vuelve de Rampla Juniors)
- Mauro Villar (vuelve de Cerro)
Bajas
- Ramón Ábila (libre)
- Agustín Urzi (vuelve a Juárez)
- Matías Tissera (vuelve a Ludogorets)
DT: Diego Martínez (nuevo)
Independiente
Altas
- Ignacio Maestro Puch (vuelve de San Martín SJ)
- Santiago López (vuelve de Rosario Central)
- Juan Manuel Fedorco (vuelve de Puebla)
- Baltasar Barcia (vuelve de Boston River)
- Jhonny Quiñónez (vuelve de Barcelona SC)
- Joel González (vuelve de Dock Sud)
- Kevin López (vuelve de Atlético Tucumán)
- Rodrigo Márquez (vuelve de Platense)
Bajas
- Axel Poza (volvió de Gimnasia Mza y se fue libre)
- Nicolás Vallejo (volvió de Liverpool (U) y fue vendido a León)
DT: Gustavo Quinteros (sigue)
Independiente Rivadavia
Altas
- Gonzalo Ríos (vuelve de Banfield)
- Iván Valdez (vuelve de Nacional PY)
- José Florentín (libre desde Central Córdoba)
Bajas
- Luciano Abecasis (retiro)
- Diego Tonetto (retiro)
- Gonzalo Marinelli (libre a Quilmes)
- Agustín Lastra (vuelve a Boca)
- Santiago Flores (vuelve a Estudiantes LP)
- Pedro Souto (vuelve a Temperley)
- Thomas Ortega (libre)
- Tomás Muro (vuelve a Orenburg)
- Laureano Rodríguez (libre)
- Juan Ignacio Barbieri (vuelve a Dep. Armenio)
- Matías Bergara (vuelve a Racing)
- Santiago Muñoz (libre)
- Sebastián Villa (libre)
DT: Alfredo Berti (sigue)
Instituto
Altas
- Giuliano Cerato (vuelve de Aldosivi)
- Jonathan Dellarossa (vuelve de Atlanta)
- Emanuel Bilbao (vuelve de A. Rafaela)
- Agustín Massaccesi (vuelve de Def. de Belgrano)
- Leonardo Monje (vuelve de San Martín T)
- Franco Jara (libre de Belgrano)
- Ignacio Rossi (vuelve de Defensores de Belgrano)
- Lautaro Maldonado (libre de Midland)
- Jonathan Galvan (libre de Argentinos Juniors)
Bajas
- Franco Díaz (vuelve a Vélez)
- Emanuel Beltrán (vuelve a Boston River)
- Nicolás Zalazar (libre)
- Lucas Rodríguez (libre a Aldosivi)
- Joaquín Papaleo (libre a Gimnasia y Tiro)
- Juan Franco (libre a Gimnasia de Mendoza)
- Jonathan Dellarossa (volvió de Atlante y se fue a préstamo a Defensores de Belgrano)
DT: Daniel Oldrá (sigue)
Lanús
Altas
- Rocco Ríos Novo (vuelve de Inter Miami)
- Jeremías Chavero (vuelve de River UY)
- Samuel Carega (vuelve de Hartford)
- Maximiliano González (vuelve de Godoy Cruz)
- Tomás Guidara (libre)
- Lucas Acosta (vuelve de Sarmiento)
Bajas
- Armando Méndez (vuelve a Newell's)
- Lautaro Acosta (retiro)
- Juan Ramírez (vuelve a Boca)
- Alexis Canelo (libre)
- Gustavo Calderari (libre)
DT: Mauricio Pellegrino (sigue)
Newell's
Altas
- Armando Méndez (vuelve de Lanús)
- Josué Reinatti (vuelve de Defensa y Justicia)
- Marcelo Sponda (vuelve de Aldosivi)
Bajas
- Darío Benedetto (libre)
- Gaspar Iñíguez (libre)
- Gonzalo Maroni (vuelve a Boca)
- Lucas Hoyos (libre)
- Carlos Ordoñez (libre)
DT: Favio Orsi y Sergio Gómez
Platense
Altas
- —
Bajas
- Bautista Barros Schelotto (vuelve a gimnasia )
- Rodrigo Herrera (vuelve a Defensa y Justicia)
- Nicolás Orsini (vuelve a Boca)
- Rodrigo Márquez (vuelve a Independiente)
DT: Walter Zunino (nuevo)
Racing
Altas
- Baltasar Rodríguez (vuelve de Inter Miami)
- Matías Tagliamonte (vuelve de Unión)
- Gastón Gómez (vuelve de Deportes Concepción)
- Juan Manuel Elordi (vuelve de Rosario Central)
- Tobías Rubio (vuelve de Defensa)
- Roberto León (vuelve de Defensa)
- Patricio Tanda (vuelve de Karpaty Lviv)
- Héctor Fértoli (vuelve de Tigre)
Bajas
- Gabriel Arias (libre)
- Facundo Mura (libre a Inter Miami))
- Johan Carbonero (al Inter de Porto Alegre)
- Santino Vera (libre a Unión)
- Luciano Vietto (libre)
DT: Gustavo Costas (sigue)
River
Altas
- Ezequiel Centurión (vuelve de Indep. Rivadavia)
- Tomás Galván (vuelve de Vélez)
- Elián Giménez (vuelve de Sarmiento)
- Tobías Leiva (vuelve de Aldosivi)
- Daniel Zabala (vuelve de Huracán)
- Tomás Nasif (vuelve de Banfield)
- Franco Alfonso (vuelve de Central Córdoba
- Gonzalo Trindade (vuelve de Central Córdoba)
- Tomás Castro Ponce (vuelve de Almagro)
- Oswaldo Valencia (vuelve de Cúcuta Deportivo)
- Alexis González (vuelve de Audax Italiano)
- David Martínez (vuelve de Olimpia)
- Fausto Vera (Atlético de Mineiro)
- Aníbal Moreno (Palmeiras)
Bajas
- Enzo Pérez (libre)
- Milton Casco (libre)
- Ignacio Fernández (libre a Gimnasia)
- Gonzalo Martínez (libre)
- Miguel Borja (libre a Cruz Azul)
- Federico Gattoni (vuelve a Sevilla)
- David Martínez (préstamo a Defensa y Justicia)
- Tiago Serrago (volvió de Aldosivi y préstamo a Tigre)
DT: Marcelo Gallardo (sigue)
Rosario Central
Altas
- Ignacio Russo (vuelve de Tigre)
- Luciano Ferreyra (vuelve de Central Norte)
- Franco Frías (vuelve de Sarmiento)
Bajas
- —
DT: Jorge Almirón (nuevo)
San Lorenzo
Altas
- Nahuel Barrios (vuelve de Barracas Central)
- Jeremías James (vuelve de Magallanes)
- José Devecchi (vuelve de Sarmiento)
- Tomás Silva (vuelve de Platense)
- Thiago Perugini (vuelve de Barracas Central)
- Franco Lorenzón (vuelve de D. Morón)
- Agustín Lamosa (vuelve de Temperley)
- Francisco Flores (vuelve de Quilmes)
- Lautaro López Kaleniuk (vuelve de Atlanta)
- Juan Goyeneche (vuelve de Midland)
- Simón Pérez (vuelve de Alianza Atlético)
- Facundo Bruera (vuelve de Barracas Central)
Bajas
- —
DT: Damián Ayude (sigue)
Sarmiento
Altas
- Benjamín Borasi (vuelve de Criciúma)
- Andrés Marsengo (vuelve de Tacuarembó)
- Federico Andueza (vuelve de Chacarita)
- Sergio Quiroga (vuelve de Ferro)
- David Gallardo (vuelve de A. Brown)
- Javier Burrai (libre de Talleres)
Bajas
- Lucas Pratto (libre)
- Facundo Roncaglia (libre)
- Iván Morales Bravo (libre)
- Lucas Acosta (vuelve a Lanús)
- José Devecchi (vuelve a San Lorenzo)
- Franco Frías (vuelve a Rosario Central)
- Joaquín Ardaiz (vuelve a Argentinos Jrs)
- Elián Giménez (vuelve a River)
DT: Facundo Sava (sigue)
Talleres
Altas
- Bruno Barticciotto (vuelve de Santos Laguna)
- Tomás Kummer (vuelve de Aldosivi)
Bajas
- Javier Burrai (libre a Sarmiento)
- Rubén Botta (libre)
- Juan Camilo Portilla (Athletico Paranaense)
- Franco Saavedra (Gimnasia Mza)
- Federico Girotti (Alianza Lima)
DT: Carlos Tevez (sigue)
Tigre
Altas
- Tiago Serrago (préstamo de River)
- Ezequiel Forclaz (vuelve de Liverpool UY)
- Brian Leizza (vuelve de Los Andes)
- Federico Tévez (vuelve de Quilmes)
- Sebastián Sánchez (vuelve de Def. Unidos)
- Matías Espíndola (vuelve de Dep. Maldonado)
- Tomás Lecanda (vuelve de San Martín SJ)
- Camilo Viganoni (vuelve de Talleres RE)
Bajas
- Elías Cabrera (vuelve a Vélez)
DT: Diego Dabove (sigue)
Unión
Altas
- Junior Marabel (vuelve de CSKA Moscú)
- Enzo Roldán (vuelve de Platense)
- Gastón Arturia (vuelve de Orense)
- Juan Ignacio Bircher (vuelve de Ben Hur)
- Lisandro Morales (vuelve de A. Rafaela)
- Tomás González (vuelve de Arsenal)
- Pablo Palacio (vuelve de Ferro)
- Jeremías Bustos (vuelve de 9 de Julio)
- Daniel Juárez (vuelve de Gimnasia Jujuy)
- Santino Vera (libre de Racing)
Bajas
- Jerónimo Dómina (libre)
- Lucas Gamba (libre)
DT: Leonardo Madelón (sigue)
Vélez
Altas
- Thiago Vecino (vuelve de Pari NN)
- Miguel Brizuela (vuelve de Atlético Tucumán)
- Franco Díaz (vuelve de Instituto)
- Nicolás Garayalde (vuelve de Gimnasia LP)
- Santiago Coronel (vuelve de Atlanta)
- Elías Cabrera (vuelve de Tigre)
- Rodrigo Piñeiro (vuelve de Everton CHI)
- Jonathan Berón (vuelve de D. Morón)
Bajas
- Thiago Fernández (libre)
- Agustín Bouzat (al Houston Dynamo)
DT: Guillermo Barros Schelotto (sigue)