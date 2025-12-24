Cuándo es el Programa de Lavecchia: a qué hora es y cómo ver en vivo por TyC Sports

El clásico programa de Fernando Lavecchia vuelve a la pantalla de TyC Sports. Los fanáticos del deporte argentino podrán disfrutar del especial que se convirtió en una tradición ineludible de Nochebuena. El ciclo repasará los momentos más destacados del año deportivo en una edición que promete mantener la esencia que cautivó a miles de espectadores durante más de dos décadas.

¿Cuándo es el programa de Lavecchia en 2025?

TyC Sports confirmó que el programa se emitirá el miércoles 24 de diciembre a las 19 horas. La transmisión estará disponible por la señal tradicional de cable y también mediante plataformas de streaming como Flow, TyC Sports Play, DirecTV Go y Telecentro Play. El especial tendrá una duración aproximada de una hora y compilará lo más relevante de las competencias nacionales e internacionales que marcaron el 2025.

El formato del programa incluye sus secciones más icónicas que generan expectativa cada año. Los espectadores podrán revivir los mejores goles de la temporada, las atajadas más espectaculares y las jugadas más insólitas del fútbol argentino y mundial. El ciclo también presentará las patadas más polémicas, los errores más llamativos y las curiosidades que dieron que hablar en el ámbito deportivo durante los últimos doce meses.

La edición 2025 se grabó desde el estadio Bautista Gargantini de Independiente Rivadavia en Mendoza. La elección del escenario honra al club que protagonizó uno de los grandes éxitos del año al consagrarse campeón de la Copa Argentina. El equipo mendocino eliminó a River Plate en semifinales y venció a Argentinos Juniors en la final, logrando así su primer título oficial a nivel nacional y la clasificación a la Copa Libertadores 2026.

El programa recopilará los momentos más destacados de las principales competencias disputadas durante el año. La Liga Profesional de Fútbol, la Copa de la Liga y la Copa Argentina serán las protagonistas del repaso nacional. También habrá espacio para los acontecimientos más relevantes del deporte internacional, incluyendo las actuaciones de los equipos argentinos en torneos continentales y los logros de los deportistas del país en diferentes disciplinas.

La tradición del especial de TyC Sports se mantiene vigente desde hace más de 20 años en la pantalla argentina. El ciclo conducido por Lavecchia se convirtió en un ritual previo al brindis navideño para miles de familias futboleras. La propuesta combina el repaso deportivo con un tono descontracturado que caracteriza al programa y lo diferencia de otros formatos similares en la televisión deportiva.