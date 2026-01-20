Cuándo hay que hacer la recategorización del Monotributo en 2026.

Hay un trámite que es clave para todos los trabajadores que estén inscriptos en el régimen del Monotributo y es la recategorización. En ese sentido, la Agencia de Regulación y Control Aduanero (ARCA) ya definió la fecha para realizar este proceso en 2026.

Esto es muy importante, ya que, en caso de no realizar este procedimiento, la ex AFIP podrá sancionar con multas económicas. El trámite no es obligatorio para todos, pero debe realizarse dos veces al año por quienes superen los límites de su categoría actual.

El incremento en los valores del régimen simplificado alcanzaría un 14,3 por ciento que empieza a correr a partir del 1 de febrero de 2026, ya que el ajuste se establece por el IPC acumulado en el segundo semestre de 2025.

De no mediar inconvenientes, este aumento impacta no solo en el pago mensual del Monotributo, sino también en los topes de ingreso anual para determinar la categoría y los topes de Ingresos Brutos.

Cuándo hay que hacer la recategorización del Monotributo

ARCA definió que el plazo para realizar la recategorización semestral vence el 5 de febrero de 2026 y recordó que el proceso es obligatorio para quienes modificaron algunos de los parámetros analizados por la entidad para definir las categorías. Esto no incluye a quienes estén hace menos de seis meses en el régimen.

Otro punto a destacar es que la ex AFIP no solo toma los ingresos como parámetro para definir el pago del monotributo, sino que también tiene en cuenta el espacio físico, consumo de energía o alquileres.

Cómo es el trámite de recategorización del Monotributo

El proceso de recategorización se realiza a través del portal web de ARCA del Monotributo con los siguientes pasos:

Ingresar al sitio oficial con CUIT y clave fiscal.

Seleccionar la opción "Recategorizarme" para revisar los datos registrados.

Confirmar la opción "Continuar recategorización".

Actualizar los parámetros (ingresos, superficie afectada, consumo de energía, etc.).

Si los datos no son correctos, seleccionar "Volver" para ajustarlos. Si la información es precisa, elegir "Confirmar categoría".

Generar el comprobante F.184 y la nueva credencial de pago.

Para realizar esta recategorización, ARCA implementó un sistema de recategorización simplificada. Desde la Agencia explicaron que una vez que el contribuyente comience el trámite en el portal Monotributo, el sistema va a mostrar de forma automática la facturación anual. Si este número es correcto, puede confirmar la nueva categoría; en cambio, si requiere modificar el monto, se puede editar manualmente.