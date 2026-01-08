Las cosas que tenés que evitar cuando haces una transferencia para no tener problemas con ARCA en enero 2026

Los errores a evitar a la hora de hacer una transferencia en enero 2026.

Ante el creciente uso del dinero en forma digital, la Agencia Nacional de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) establece una serie de normas para las transferencias y es importante cumplirlas para no tener problemas. Estas se actualizan cada ciertos meses, por lo cual es fundamental saber cuáles son las vigentes en enero de 2026.

En ese sentido, la ex AFIP establece límites mensuales de movimientos para las personas que, en caso de pasarlos y no poder demostrar su origen, la entidad puede intervenir con investigaciones y medidas que incluyen desde multas hasta bloqueos temporales de cuentas. También esto puede derivar el caso a la Unidad de Información Financiera (UIF) para indagar posible lavado de dinero.

Esto es lo que tenés que evitar al hacer una transferencia

Ignorar requerimientos de bancos o billeteras virtuales: cuando una entidad solicita justificar el origen de los fondos, es obligatorio responder dentro de los plazos establecidos y presentar la documentación correspondiente. En caso contrario, la operación puede ser reportada como sospechosa (ROS) ante la Unidad de Información Financiera (UIF).

No tener respaldo del origen del dinero: es fundamental conservar comprobantes que acrediten cada movimiento, incluso cuando se trata de transferencias entre cuentas propias. Si los ingresos no están declarados, ARCA y las entidades financieras pueden exigir explicaciones.

Superar los topes sin una justificación válida: realizar transferencias por montos superiores a los permitidos sin documentación respaldatoria puede dar lugar a controles adicionales o inspecciones.

Efectuar operaciones que exceden los montos establecidos: La ex AFIP establece uno montos mensuales que en caso de ser superados puede llevar a una investigación para conocer los orígenes.

Los límites para las transferencias en enero 2026

Respecto del último punto, es importante conocer los límites que establece ARCA:

Transferencias o acreditaciones : el umbral en el que se solicitará información será de $ 50.000.000 para personas físicas y de $ 30.000.000 para personas jurídicas. Anteriormente, el límite para personas físicas era de $ 2.000.000.

: el umbral en el que se solicitará información será de $ 50.000.000 para personas físicas y de $ 30.000.000 para personas jurídicas. Anteriormente, el límite para personas físicas era de $ 2.000.000. Extracciones en efectivo: el umbral se eleva a $ 10.000.000 para personas físicas y jurídicas. Antes se informaba desde cualquier monto.

el umbral se eleva a $ 10.000.000 para personas físicas y jurídicas. Antes se informaba desde cualquier monto. Saldos bancarios a último día del mes : se elevan a $50.000.000 para personas físicas y a $ 30.000.000 para personas jurídicas. Previamente, el límite era de $ 1.000.000

: se elevan a $50.000.000 para personas físicas y a $ 30.000.000 para personas jurídicas. Previamente, el límite era de $ 1.000.000 Transferencias y acreditaciones en billeteras virtuales: Se elevan a $50 millones para personas físicas y a $30 millones para personas jurídicas.

Tenencias en sociedades de bolsa : el límite sube a $ 100.000.000 para personas físicas y a $ 30.000.000 para personas jurídicas.

: el límite sube a $ 100.000.000 para personas físicas y a $ 30.000.000 para personas jurídicas. Compras de consumidor final : se elevan a $ 10.000.000 para ambos rubros. Anteriormente, se informaban a partir de $ 250.000 en efectivo y $ 400.000 en otros medios. Se podrán hacer compras de hasta $ 10.000.000 sin que nadie requiera información adicional.

: se elevan a $ 10.000.000 para ambos rubros. Anteriormente, se informaban a partir de $ 250.000 en efectivo y $ 400.000 en otros medios. Se podrán hacer compras de hasta $ 10.000.000 sin que nadie requiera información adicional. Pagos : el límite aumenta a $ 50.000.000 para personas físicas y a $ 30.000.000 millones para personas jurídicas.

: el límite aumenta a $ 50.000.000 para personas físicas y a $ 30.000.000 millones para personas jurídicas. Plazos fijos: se elevan a $ 100.000.000 para personas físicas y a $ 30.000.000 para personas jurídicas. Antes, el límite era de $ 1.000.000.