ARCA modificó el régimen aduanero con cambios para las compras en el exterior

Los cambios de ARCA para las importaciones.

En las últimas horas, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) oficializó el nuevo régimen de importación de productos que impactará directamente en las compras que se realizan en el exterior.

Según la ex AFIP, esta medida, dispuesta a través de la Resolución General 5805/2025 y publicada este lunes en el Boletín Oficial, tiene el objetivo de simplificar trámites, digitalizar procesos y mejorar el control aduanero.

Esto abarca a la importación definitiva para consumo de mercaderías sin finalidad comercial ni industrial, destinada a personas humanas. Segun la normativa, las compras deberán formalizarse mediante el procedimiento simplificado previsto en la Resolución General 3.628, con registro en el Módulo Declaración Detallada del Sistema Informático Malvina (SIM) y utilización de los códigos aduaneros correspondientes.

En ese sentido, se aclara que se podrán ingresar al país bienes destinados al uso o consumo del destinatario, esto siempre que por su cantidad, calidad, variedad o valor no permitan presumir una finalidad comercial o industrial.

Otro punto que ARCA aclara es que estas operaciones estarán sujetas al pago de derechos y demás gravámenes del régimen general de importación. Es importante tener en cuenta que dicho monto será determinado al momento de la verificación de los efectos ingresados.

También es fundamental tomar nota de que estas compras internacionales deberán cumplir con las prohibiciones económicas y no económicas vigentes, y quedarán alcanzadas por la intervención de terceros organismos, cuando corresponda.

Formulario digital para las compras en el exterior

La normativa también prevé la opción de realizar el registro a través de un formulario digital en caso de que por cuestiones operativas no sea posible realizar el registro mediante el sistema simplificado determinado por el organismo.

Esto se hace a través de la “Solicitud para importar mercaderías por personas humanas sin finalidad comercial y/o industrial” (OM-2153-A), que fue transformado en un formato digital e interactivo. El mismo estará disponible en la sección “Formularios” y en el micrositio “Viajeros” del sitio web de la ex AFIP.

La resolución que emitió ARCA también delegó en la dirección general de Aduanas la facultad de realizar las adecuaciones necesarias a los requisitos formales del procedimiento, con el fin de garantizar el debido control aduanero y la correcta aplicación de prohibiciones.

Por último, cabe aclarar que esta norma que modifica el procedimiento establecido originalmente por la Resolución General 3.172. entró en vigencia el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial.