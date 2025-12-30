Los cambios de ARCA en el Cuit.

De cara al 2026, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) anunció la implementación de cambios en la Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT) que incluye la unificación de trámites y la eliminación de otros.

En ese sentido, la ex AFIP eliminará la Clave de Identificación (CDI) que dejará de existir a partir del 2 de marzo. Esto fue publicado en el Boletín Oficial y según la entidad busca unificar y simplificar los trámites vinculados a la inscripción, modificación de datos y cancelación de registros fiscales.

Los trámites que antes se hacían con el CDI ahora se hacen sólo con el CUIT, así como todos los trámites referidos a registros fiscales. Por este motivo es importante darse de alta y contar con esta clave.

Cómo obtener el CUIT

Todas las personas que cuenten con Documento Nacional de Identidad (DNI) argentino podrán realizar la obtención de la CUIT de forma 100 por ciento digital. Se puede hacer a través de la aplicación ARCA Móvil o desde la página de la ex AFIP cumpliendo estos requisitos:

Contar con Clave Fiscal nivel 3 o superior

Adjuntar copia digital del DNI

Incorporar una fotografía del rostro

Declarar domicilio real y domicilio fiscal

Cabe aclarar que en caso de que el domicilio fiscal no coincida con el consignado en el DNI, ARCA solicita ciertos documentos respaldatorios como certificados de domicilio, actas notariales o facturas de servicios públicos.

Otro punto importante a tener en cuenta es que quienes residan fuera del país o sean extranjeros viviendo en Argentina, deben realizar procedimientos especiales para poder dar de alta el CUIT y contar así con una herramienta fundamental.

En ese sentido, los extranjeros sin DNI argentino pueden solicitar el CUIT de manera provisoria por dos años, siempre y cuando se presente la documentación de su país de origen y constancia de residencia emitida por la Dirección Nacional de Migraciones.

Por su parte, quienes sean Argentinos viviendo en el exterior, para hacer este trámite solo podrán realizarlo mediante un representante legal o apoderado con domicilio en nuestro país.

En el caso de las sucesiones indivisas, la inscripción deberá ser solicitada por el administrador judicial o extrajudicial, utilizando el sistema de Presentaciones Digitales.

Por último, para las personas jurídicas, el requisito es realizar el trámite a través del servicio “Inscripción y Modificación de Personas Jurídicas” presentando la documentación que solicita ARCA en estos casos, como la forma jurídica, el objeto social y la fecha de constitución entre otros.