Cómo recuperar mi contraseña en ARCA si me la olvidé

Qué hacer con la clave fiscal de ARCA

La Clave Fiscal de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) es hoy el acceso indispensable para operar dentro del sistema tributario argentino. Sin esa contraseña personal no se pueden presentar declaraciones juradas, emitir facturas, consultar aportes ni realizar la mayoría de los trámites online. Por eso, cuando se pierde o se olvida, la necesidad de recuperarla se vuelve inmediata.

A continuación, una guía práctica y actualizada con todas las vías oficiales y seguras para recuperar la Clave Fiscal de ARCA y volver a operar sin demoras.

Por qué la Clave Fiscal de ARCA es tan importante

La Clave Fiscal —continuadora del esquema que utilizaba la ex AFIP— funciona como una identidad digital. Es personal, única e intransferible, y permite validar la identidad del contribuyente no solo ante ARCA, sino también frente a otros organismos nacionales, provinciales y municipales.

El alcance de los trámites disponibles depende del nivel de seguridad de la clave:

Nivel 2: habilita consultas, pagos y gestiones básicas.

Nivel 3: permite presentar declaraciones juradas, inscribirse o modificar impuestos y operar en el monotributo.

Nivel 4: es el nivel máximo, requiere la app Token ARCA y habilita operaciones sensibles.

Un punto fundamental: ningún funcionario legítimo solicita la Clave Fiscal por teléfono, correo electrónico o redes sociales. Compartirla expone al contribuyente a fraudes y maniobras indebidas.

Clave fiscal cómo recuperarla

Cuatro formas oficiales de recuperar la Clave Fiscal de ARCA

1. Recuperación desde la app móvil de ARCA (la opción más recomendada)

Es el método más rápido y directo. Solo hay que descargar la aplicación oficial de ARCA en el celular, ingresar a la opción “Solicitar o recuperar Clave Fiscal” y seguir los pasos guiados.

La gran ventaja es que este procedimiento otorga automáticamente nivel de seguridad 3, sin necesidad de trámites adicionales. Es la alternativa ideal cuando se necesita volver a operar de manera urgente.

2. Recuperación a través del homebanking

Quienes utilizan banca electrónica pueden recuperar la clave desde su cuenta bancaria. Al ingresar al homebanking, hay que buscar la sección “Servicios AFIP / ARCA” y seguir el proceso indicado.

Este método es simple y seguro, aunque solo permite obtener una Clave Fiscal con nivel de seguridad 2, suficiente para pagos y consultas, pero no para trámites más complejos.

3. Generar una clave desde un cajero automático

Es una opción menos difundida, pero plenamente válida. Con la tarjeta de débito, se puede acceder a un cajero automático y seguir esta ruta:

Gestión de claves > Otras claves > ARCA

El cajero genera una clave numérica provisoria. Luego, es necesario ingresar al sitio web de ARCA para cambiarla por una contraseña alfanumérica definitiva. Este procedimiento permite alcanzar el nivel de seguridad 3.

4. Recuperación presencial en una oficina de ARCA

Cuando los canales digitales no funcionan o surgen inconvenientes de identidad, existe la opción presencial. Para eso, hay que solicitar un turno online y concurrir a una dependencia de ARCA con el DNI físico.

Este camino es especialmente útil si se necesita acceder al nivel 4, que exige verificación presencial y validación facial.

Recuperar clave fiscal en diciembre

Recomendaciones para proteger tu Clave Fiscal