Inocencia fiscal: cuál será el nuevo umbral de ARCA para el delito de evasión

El Senado debatirá este viernes la denominada ley de Inocencia Fiscal, impulsada por el Poder Ejecutivo, y buscará convertirla en ley. Se trata de un proyecto que, entre otros puntos, eleva los umbrales a partir de los cuales un contribuyente incurre en el delito de evasión.

Concretamente, la iniciativa contempla cambios en el Régimen Penal Tributario (Ley 24.769), en la Ley de Procedimientos Fiscales (11.683) y en el Código Civil y Comercial, además de incorporar un Régimen de Declaración Jurada Simplificada.

Cómo es el nuevo Régimen simplificado de Ganancias del proyecto de Inocencia Fiscal

El proyecto, que obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados el pasado 18 de diciembre, establece un “Régimen simplificado de Ganancias” que, según la explicación oficial, dejará a los contribuyentes adheridos “blindados para siempre”, incluso frente a la acción de futuros gobiernos.

El esquema fija un límite patrimonial de hasta 10.000 millones de pesos para acceder y exime a los contribuyentes de informar variaciones en su patrimonio, además de eliminar el control sobre sus consumos.

En la práctica, ARCA liquidará el impuesto a las Ganancias únicamente sobre los ingresos facturados, sin considerar el crecimiento patrimonial, y permitirá deducir los consumos sobre esa base imponible.

En este sentido, el artículo 39 establece que el pago tendrá “efecto liberatorio” cuando se acepte la declaración jurada confeccionada por ARCA y se abone en tiempo y forma, “excepto que se hayan omitido ingresos”.

El nuevo umbral de ARCA para el delito de evasión

La propuesta que el Senado espera convertir en ley eleva significativamente el umbral para configurar el delito de evasión simple, que pasará de $1.500.000 a $100.000.000.

En el caso de la “evasión agravada”, el proyecto establece que el monto investigado deberá superar los 1.000 millones de pesos, reemplazando el piso vigente de 15 millones.

Además, la iniciativa acorta el plazo de prescripción de las obligaciones tributarias de cinco a tres años y prevé que ARCA no impulse acciones penales si se cancelan las deudas con intereses, beneficio que podrá utilizarse una sola vez por contribuyente.

Cuando la denuncia aún no haya sido presentada, la acción quedará extinguida si el contribuyente paga la deuda más un adicional del 50% dentro de los 30 días hábiles posteriores a la notificación de la imputación.

En este sentido, aunque el texto avanza hacia un menor control fiscal, también prevé incrementar las sanciones económicas para quienes presenten declaraciones juradas fuera de plazo.