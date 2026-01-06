Comenzó un nuevo año y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) confirmó los valores actuales del Monotributo a partir de enero del 2026. Es importante consultar la tabla vigente para evitar generar deudas o inconsistencias en el perfil fiscal.
El régimen simplificado alcanza alrededor de dos millones de contribuyentes de todo el país y la ex AFIP actualiza los parámetros en función de la inflación acumulada, lo que determina los nuevos límites de facturación anual y las cuotas mensuales obligatorias.
Cuánto hay que pagar de Monotributo en enero 2026
Los valores mensuales del monotributo en enero de 2026 varían según la escala y el tipo de actividad (servicios o venta de bienes). ARCA estableció los siguientes importes:
Categoría A
- Impuesto integrado: $4.182,60
- Aporte previsional: $13.663,17
- Obra social: $19.239,97
- Total a pagar: $37.085,74
Categoría B
- Impuesto integrado: $7.946,95
- Aporte previsional: $15.029,49
- Obra social: $19.239,97
- Total a pagar: $42.216,41
Categoría C
- Impuesto integrado: $13.663,17 (servicios) o $12.547,81 (comercio de bienes)
- Aporte previsional: $16.532,44
- Obra social: $19.239,97
- Total a pagar: $49.435,58 en el caso de servicios y $48.320,22 para el comercio de bienes.
Categoría D
- Impuesto integrado: $22.307,22 (servicios) y $20.773,60 (comercio de bienes)
- Aporte previsional: $18.185,68
- Obra social: $22.864,90
- Total a pagar: $63.357,80 en el caso de servicios y $61.824,18 para el comercio de bienes.
Categoría E
- Impuesto integrado: $41.826,04 (servicios) y $33.181,99 (comercio de bienes)
- Aporte previsional: $20.004,25
Categoría F
- Impuesto integrado: $58.835,29 (servicios) y $43.220,24 (comercio de bienes)
- Aporte previsional: $22.004,67
- Obra social: $32.066,63
- Total a pagar: $112.906,59 en el caso de servicios y $97.291,54 para el comercio de bienes.
Categoría G
- Impuesto integrado: $107.074,65 (servicios) y $53.537,32 (comercio de bienes)
- Aporte previsional: $30.806,54
- Obra social: $34.576,19
- Total a pagar: $172.457,38 en el caso de servicios y $118.920,05 para el comercio de bienes.
Categoría H
- Impuesto integrado: $306.724,27 (servicios) y $153.362,13 (comercio de bienes)
- Aporte previsional: $43.129,16
- Obra social: $41.547,19
- Total a pagar: $391.400,62 en el caso de servicios y $238.038,48 para el comercio de bienes.
Categoría I
-
Impuesto integrado: $609.963,03 (servicios) y $243.985,21 (comercio de bienes)
-
Aporte previsional: $60.380,82
-
Obra social: $51.306,61
-
Total a pagar: $721.650,46 en el caso de servicios y $355.672,64 para el comercio de bienes.
Categoría J
- Impuesto integrado: $731.955,63 (servicios) y $292.782,26 (comercio de bienes)
- Aporte previsional: $84.533,15
- Obra social: $57.580,51
- Total a pagar: $874.069,29 en el caso de servicios y $434.895,92 para el comercio de bienes.
Categoría K
- Impuesto integrado: $1.024.737,89 (servicios) y $341.579,30 (comercio de bienes)
- Aporte previsional: $118.346,41
- Obra social: $65.806,30
- Total a pagar: $1.208.890,60 en el caso de servicios y $525.732,01 para el comercio de bienes.
- Obra social: $27.884,02
- Total a pagar: $89.714,31 en el caso de servicios y $81.070,26 para el comercio de bienes.
Topes de facturación en enero
El régimen cuenta con 11 escalas activas que clasifican a cada contribuyente según el nivel de ingresos brutos anuales. Estar en la categoría correcta evita inconvenientes con ARCA, mantiene los beneficios del sistema y asegura el cumplimiento de las obligaciones fiscales.
Los topes para cada categoría son:
-
Categoría A: $ 8.992.597,87
-
Categoría B: $ 13.175.201,52
-
Categoría C: $ 18.473.166,15
-
Categoría D: $ 22.934.610,05
-
Categoría E: $ 26.977.793,60
-
Categoría F: $ 33.809.379,57
-
Categoría G: $ 40.431.835,35
-
Categoría H: $ 61.344.853,64
-
Categoría I: $ 68.664.410,05
-
Categoría J: $ 78.632.948,76
-
Categoría K: $ 94.805.682,90