ARCA comienza a implementar el Monotributo Unificado en 2026: todos los detalles

ARCA implementará el Monotributo Unificado en CABA.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) anunció la incorporación de la Ciudad de Buenos Aires al régimen de Monotributo Unificado. Esto permitirá integrar en una única operación el pago del impuesto nacional y del Régimen Simplificado de Ingresos Brutos.

Esta medida de la ex AFIP comenzará a tener vigencia a partir del 1 de enero del 2026 y quedó establecida mediante la Resolución General Conjunta 5769/25. Esto ya funciona en más de una decena de provincias.

El objetivo de esta normativa es reducir la carga administrativa sobre los pequeños contribuyentes. Quienes tengan domicilio fiscal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ya no deberán cumplir con obligaciones separadas ante el fisco nacional y el local y ya no tendrán que preocuparse por realizar dos pagos mensuales distintos y estar pendientes de dos vencimientos diferentes.

De esta manera, con el Monotributo Unificado, todo ese esquema se simplifica y con una sola operación mensual se podrá cumplir con las obligaciones tributarias de ARCA y de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP). Se espera que de esta manera se reduzcan tiempos, costos administrativos y riesgos de error.

Asimismo, se centralizará en la Cuenta Corriente de ARCA, lo que facilitará el seguimiento y la regularización fiscal en un único entorno digital. De esta manera, desde el primer día del 2026, todos los trámites vinculados al monotributo se realizarán exclusivamente a través del portal Monotributo de ARCA.

ARCA cambió la categorización, recategorización y bajas

Otro punto es que el régimen también unifica criterios operativos entre el esquema nacional y el local:

Recategorización : cualquier cambio de categoría en el régimen nacional implicará automáticamente la recategorización de oficio en Ingresos Brutos CABA.

: cualquier cambio de categoría en el régimen nacional implicará automáticamente la recategorización de oficio en Ingresos Brutos CABA. Baja y exclusión : la baja del monotributo nacional por cese de actividades, renuncia, fallecimiento o exclusión de pleno derecho también producirá la baja automática en el régimen local.

: la baja del monotributo nacional por cese de actividades, renuncia, fallecimiento o exclusión de pleno derecho también producirá la baja automática en el régimen local. Control y seguimiento : el estado de obligaciones y pagos podrá consultarse en la Cuenta Corriente de Monotributo y Autónomos (CCMA).

: el estado de obligaciones y pagos podrá consultarse en la Cuenta Corriente de Monotributo y Autónomos (CCMA). Categorización : los monotributistas de CABA quedarán encuadrados en la misma categoría que tengan en el monotributo nacional, siempre que esté prevista en la normativa porteña.

: los monotributistas de CABA quedarán encuadrados en la misma categoría que tengan en el monotributo nacional, siempre que esté prevista en la normativa porteña. Falta de pago: la baja automática por incumplimiento también se trasladará al Régimen Simplificado CABA.

Otro punto importante a tener en cuenta es que al adherir al monotributo nacional, los contribuyentes de CABA deberán informar su condición frente al Impuesto sobre los Ingresos Brutos para quedar encuadrados en el Régimen Simplificado local.