Qué pasa si no pago el monotributo en ARCA: esto hay que saber

Qué pasa si no se paga el monotributo en ARCA.

Luego de los 20 de cada mes finaliza el plazo excepcional para abonar la cuota mensual del monotributo ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Si bien el pago continúa habilitado, quienes no hayan cumplido dentro del período establecido comienzan a enfrentar consecuencias administrativas y financieras.

Desde ARCA recordaron que el vencimiento regular del monotributo es el día 20 de cada mes. Sin embargo, ARCA aclara que una vez generado el incumplimiento, y si no presentaste la Declaración Jurada o realizaste el pago, se realizan intimaciones por falta de presentación o pago.

Si, luego de haber sido intimado, no regularizás la situación dentro del plazo otorgado, ARCA avanza con distintas medidas según el tipo de incumplimiento. En términos simples, el organismo actúa de la siguiente manera:

Emisión de boleta de deuda : puede ser por determinación presunta del impuesto o directamente por falta de pago. Esta instancia marca el inicio de un proceso judicial , del cual serás notificado mediante cédula judicial . A partir de ese momento, debés presentarte en la causa con el patrocinio de un abogado , ya que el trámite continúa en sede judicial.

Inicio de sumarios administrativos : se aplican cuando hay demoras o ausencia en la presentación de declaraciones juradas, o bien por incumplimientos formales. En estos casos, ARCA abre un procedimiento administrativo y te otorga la posibilidad de ejercer tu defensa ante la Agencia , sin necesidad de contar con un abogado.

Ejecución fiscal: si, pese a las intimaciones, la deuda sigue sin pagarse, ARCA inicia la ejecución fiscal para el cobro forzoso del monto adeudado. En esta etapa, se designa a un funcionario que actúa como representante del fisco, quien impulsa las acciones legales necesarias para recuperar la deuda.

ARCA: qué pasa si no se paga el monotributo

ARCA: Intereses, deuda y posible baja automática

Quienes no hayan abonado la cuota antes del cierre del plazo verán reflejada la generación automática de intereses, lo que convierte la obligación impaga en una deuda formal dentro del sistema de ARCA. Aunque el pago sigue disponible, ya no se considera en término.

Desde el organismo explicaron que, si la falta de pago se prolonga en el tiempo, las consecuencias pueden escalar. Si transcurren diez meses consecutivos sin regularizar la situación, ARCA procederá a la baja automática del monotributo, lo que implica la imposibilidad de emitir facturas y continuar operando dentro del régimen simplificado.

No obstante, los monotributistas que se encuentren en riesgo de quedar fuera del sistema pueden gestionar planes de pago, una herramienta que permite regularizar deudas de manera flexible y evitar la exclusión del régimen.

ARCA: cambios en monotributo

Cambios en el monotributo desde enero de 2026

En paralelo, ARCA informó que desde enero de 2026 regirán nuevos límites de facturación anual, que serán determinantes para definir la categoría en la que quedará encuadrado cada monotributista. Estos ajustes impactarán especialmente en las categorías más altas, donde los montos mensuales a pagar se incrementarán de manera significativa.

Según adelantó el organismo, los aumentos afectarán sobre todo a los tramos superiores, donde los pagos mensuales superarán los $100.000, mientras que solo un grupo reducido de contribuyentes quedará por debajo de ese umbral.

Cómo pagar el monotributo en ARCA

Para abonar la cuota mensual, ARCA pone a disposición diversas modalidades de pago, tanto digitales como bancarias.

A través del sitio web de ARCA, ingresando con clave fiscal al servicio “Presentación de DDJJ y Pagos”, los contribuyentes pueden generar el Volante Electrónico de Pago (VEP), donde se detallan los datos de la obligación. También es posible hacerlo desde el servicio CCMA – Cuenta Corriente de Monotributistas y Autónomos.

Una vez generado el VEP, el pago puede realizarse mediante distintas opciones:

Código QR , descargable y utilizable desde billeteras habilitadas como Cuenta DNI, ePagos, AL2, Belo, Fiwind y PVS. La lectura debe realizarse desde la app de la billetera y no desde la cámara del celular.

Homebanking , previa obtención de la clave de acceso en cajeros automáticos. La disponibilidad del VEP es inmediata.

Red Banelco , ingresando al portal Pago Mis Cuentas tras obtener la clave desde la opción “Otras Operaciones”.

Aplicaciones ARCA Móvil o Mi Monotributo , que permiten realizar el pago mensual de forma directa.

Homebanking sin clave fiscal, una modalidad que permite ingresar desde el banco al sitio de ARCA para generar el VEP, sin necesidad de contar con clave fiscal.

Una obligación clave para seguir operando

Desde ARCA remarcan que mantener el monotributo al día es clave para evitar sanciones, intereses acumulados y, en el peor de los casos, la exclusión automática del régimen. En un contexto de cambios en los topes y actualizaciones previstas para 2026, el cumplimiento en tiempo y forma cobra aún mayor relevancia para los pequeños contribuyentes.