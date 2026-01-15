Las nuevas escalas del Monotributo y Ganancias que estableció ARCA para el 2026

Las nuevas escalas del Monotributo y el Impuesto a las Ganancias.

Con la llegada de un nuevo año, la Agencia Nacional de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) actualiza los valores y escalas de ítems importantes como el Monotributo y el Impuesto a las Ganancias.

Esto afecta tanto a los trabajadores autónomos como a los que están en relación de dependencia. Cabe recordar que para quienes estén en el régimen simplificado, la actualización semestral empezará a correr en febrero, mientras que el esquema de Ganancias ya lo hace desde el 1 de enero.

Cuánto cuesta el monotributo en 2026

Respecto del Monotributo, las escalas de facturación anual irán desde los $10,2 millones hasta los $108,3 millones, en tanto que las cuotas irán desde los $42.368,3 hasta los $1,3 millones para el caso de alquileres y servicios, y de $600.614 para la venta de cosas muebles.

Hay que recordar que aún se paga con los valores de 2026 y en febrero empezarán a correr los nuevos montos. Con los valores actualizados, los contribuyentes deberán hacer la recategorización en caso de que superen los límites de su categoría. Este es un trámite obligatorio y no hacerlo puede traer importantes sanciones.

Los nuevos montos a partir de los que se paga Ganancias

Por otro lado, los valores del Impuesto a las Ganancias para los trabajadores en relación de dependencia ya fueron actualizados a partir del 1 de enero y correrán hasta el 30 de junio del 2026.

En ese sentido, los solteros pagarán desde un salario de bolsillo de $2.488.922. Por su parte, quienes tienen un hijo, desde $2.692.757; los que tienen dos hijos, desde $2.896.573; y el casado con dos hijos, desde $3.300.726.

Cabe señalar que desde el 1º de enero rigen las nuevas tablas, pero quienes cobraron sueldos desde el 1º de enero y en estos días, hasta tanto se modifiquen los sistemas, las empresas van a estar haciendo la retención con las tablas del año pasado.

En ese sentido, cuando la empresa pueda hacer la liquidación con las nuevas tablas, procederá a devolver lo retenido de más o a compensarlo con lo que deba retener en el siguiente pago.