Confirmado: ARCA definió cuánto hay que pagar de Monotributo en enero del 2026

Los topes de facturación y valor del Monotributo en enero del 2026.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) comunicó los valores actualizados del Monotributo tanto para los topes de facturación como para el valor del pago en enero del 2026.

El régimen simplificado alcanza alrededor de dos millones de contribuyentes de todo el país y actualiza sus parámetros en función de la inflación acumulada, lo que determina los nuevos límites de facturación anual y las cuotas mensuales obligatorias.

Las actualizaciones que realiza la ex AFIP se determinan a partir de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y se aplican semestralmente, durante enero y julio. Por este motivo, es fundamental que cada monotributista revise los importes vigentes y evalúe si corresponde una recategorización dentro de los períodos habilitados.

Escalas del monotributo en enero de 2026

El régimen cuenta con 11 escalas activas que clasifican a cada contribuyente según el nivel de ingresos brutos anuales. Estar en la categoría correcta evita inconvenientes con ARCA, mantiene los beneficios del sistema y asegura el cumplimiento de las obligaciones fiscales.

En ese sentido, los topes de facturación por categoría en el primer mes del 2026 se mantendrán similares a los del último bimestre de 2025. Los nuevos límites de facturación anual que rigen en enero son:

Categoría A: $ 8.992.597,87

Categoría B: $ 13.175.201,52

Categoría C: $ 18.473.166,15

Categoría D: $ 22.934.610,05

Categoría E: $ 26.977.793,60

Categoría F: $ 33.809.379,57

Categoría G: $ 40.431.835,35

Categoría H: $ 61.344.853,64

Categoría I: $ 68.664.410,05

Categoría J: $ 78.632.948,76

Categoría K: $ 94.805.682,90

Monotributo: cuánto hay que pagar en enero según cada categoría

Los valores mensuales del monotributo en enero de 2026 varían según la escala y el tipo de actividad (servicios o venta de bienes). ARCA estableció los siguientes importes:

Categoría A: $ 37.085,74 (servicios y bienes)

Categoría B: $ 42.216,41 (servicios y bienes)

Categoría C: $ 49.435,58 (servicios) / $ 48.320,22 (bienes)

Categoría D: $ 63.357,80 (servicios) / $ 61.824,18 (bienes)

Categoría E: $ 89.714,31 (servicios) / $ 81.070,26 (bienes)

Categoría F: $ 112.906,59 (servicios) / $ 97.291,54 (bienes)

Categoría G: $ 172.457,38 (servicios) / $ 118.920,05 (bienes)

Categoría H: $ 391.400,62 (servicios) / $ 238.038,48 (bienes)

Categoría I: $ 721.650,46 (servicios) / $ 355.672,64 (bienes)

Categoría J: $ 874.069,29 (servicios) / $ 434.895,92 (bienes)

Categoría K: $ 1.208.890,60 (servicios) / $ 525.732,01 (bienes)

El monotributo unifica en un sólo pago el impuesto integrado, los aportes al sistema previsional y la contribución a una obra social, y se aplica a aquellos que desarrollan actividades económicas de escala baja o mediana.