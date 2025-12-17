La inflación mayorista se aceleró en noviembre y se ubicó en 1,6% mensual

En octubre, la inflación mayorista informada por el INDEC arrojó un alza de solo 1,1%, un dato controversial si se toma en cuenta que la minorista de ese mes y el posterior más que duplicaron la cifra, con márgenes comerciales acotados por la recesión. Ahora, para noviembre, la inflación mayorista se aceleró al 1,6%, según la entidad que conduce Marco Lavagna.

"El nivel general del índice de precios internos al por mayor (IPIM) registró un aumento de 1,6% en noviembre de 2025 respecto del mes anterior, consecuencia de la suba de 1,8% en los 'productos nacionales' y la baja de 0,6% en los 'productos importados'", señaló el informe del INDEC.

Dentro de los productos nacionales, las divisiones con mayor incidencia positiva en el IPIM fueron productos agropecuarios, con 0,51%; productos refinados del petróleo, con 0,41%; alimentos y bebidas, con 0,3%; y vehículos automotores, carrocerías y repuestos, con 0,21%; mientras que la división que tuvo la mayor incidencia negativa fue petróleo crudo y gas, con una disminución de 0,55%.

Por el atraso cambiario el impacto de los productos importados fue a la baja. Esto también impacto en el precio del crudo. Los cambios de precios mayoristas durante noviembre:

Productos agropecuarios: 4,4%

Productos pesqueros: -3,9%

Petróleo crudo y gas: -6,9%

Productos minerales no metalíferos: 0,9%

Manufacturados y energía eléctrica: 2,3%

Productos manufacturados: 2,3%

Alimentos y bebidas: 2,6%

Tabaco: 3,4%

Productos textiles: 1,6%

Prendas de materiales textiles: 1,9%

Cuero, artículos de marroquinería y calzado: 0,7%

Madera y productos de madera excepto muebles: 1,1%

Papel y productos de papel: 2,6%

Impresiones y reproducción de grabaciones: 4,3%

Productos refinados del petróleo: 3,8%

Sustancias y productos químicos: 1,6%

Productos de caucho y plástico: 1,4%

Productos de minerales no metálicos: 2,5%

Productos metálicos básicos: 1%

Productos metálicos excepto máquinas y equipos: 0,6%

Máquinas y equipos: 0,8%

Máquinas y aparatos eléctricos: 1,1%

Vehículos automotores, carrocerías y repuestos: 3%

Muebles y otros productos industriales: 2,7%

Energía eléctrica: 1,5%

Productos importados: -0,6%

El costo de la Construcción

El nivel general del Índice del costo de la construcción (ICC) en el Gran Buenos Aires correspondiente a noviembre de 2025 registra una suba de 2,5% respecto al mes anterior. Este resultado es consecuencia de las alzas de 1,4% en el capítulo “Materiales”, 3,6% en “Mano de obra” y 1,8% en “Gastos generales”.

El capítulo “Mano de obra” incorpora el acuerdo salarial de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), con fecha 14 de noviembre de 2025, homologado el 20 de noviembre, aplicable a las categorías laborales previstas en el Convenio Colectivo de Trabajo desde noviembre de 2025 y una asignación no remunerativa y extraordinaria que surge de dicha resolución.

El aumento en las categorías laborales impacta en el capítulo “Gastos generales”, debido a que este contiene el ítem “Sereno”, que se encuentra enmarcado dentro de la resolución. El capítulo “Gastos generales” incorpora los nuevos valores tarifarios que el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) aprobó en las tarifas eléctricas a partir del 1 de noviembre a las distribuidoras Edenor y Edesur, en el marco de las revisiones tarifarias integrales de ambas empresas.

El cuadro tarifario se encuentra disponible en las resoluciones ENRE 745/25 y 744/25. Asimismo, incluye una actualización autorizada por la resolución RESOL 2025-11-APN-SOP#MEC de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Economía, en los valores de consumo y conexiones de agua y cloaca.