Con billetera y látigo, Santilli y Menem encabezaron negociaciones frenéticas, mientras Milei se encamina a tener su primer Presupuesto

El Gobierno tuvo que abrir la canilla y Javier Milei con látigo y billetera va rumbo a tener su primer Presupuesto. Gastó más de 66 mil millones de pesos en Aportes del Tesoro Nacional y favorecer a los gobernadores aliados y así poder sacar las leyes. Con negociaciones frenéticas y a contrarreloj, Diego Santilli y Martín Menem desde el Congreso encabezaron los movimientos para conseguir los votos para el Presupuesto 2026 y el proyecto de inocencia fiscal.

Son las dos leyes que en el Gobierno esperan tener media sanción en las próximas horas. Milei se puso ambicioso: quiere tener casi todo liquidado en apenas nueve días. Por eso, Patricia Bullrich, jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado, apretó el acelerador: está dando pasos rápidos para aprobar de manera exprés la reforma laboral en la Cámara Alta el 26 de diciembre, un día después de Navidad.

Las cifras de lo que pagó el Gobierno a las provincias son escandalosas. Actualizamos. El total pagado en el mes (hasta el 15 de diciembre) es de $ 66.500 millones en ATN. Las más beneficiadas son $10.500 millones a Catamarca, $7.000 millones a Entre Ríos y $6.000 millones a Salta. Ahí están los votos de diputados y senadores que responden a Raúl Jalil, Rogelio Frigerio y Gustavo Sáenz. La libertad paga.

Estas sumas son parte de las primeras gestiones de Diego Santilli al frente del Ministerio de Interior en su relación con las provincias. El Colo se juega sus próximos dos años en estas dos semanas. Estas leyes son su primer desafío.

"Diego tiene una semana donde estará abocado 100 por ciento a la estrategia parlamentaria. Estará presente todo el tiempo en el Congreso, tanto con Martin Menem como con Patricia Bullrich, en línea directa con los gobernadores, diputados y senadores para conseguir los votos del presupuesto, inocencia fiscal y el avance parlamentario de la reforma laboral", avisó de antemano el entorno de Santilli a El Destape.

Milei siguió el debate desde la quinta de Olivos para luego dirigirse por la tarde al canal de stream libertario llamado Carajo, en el barrio porteño de Palermo, para asistir al programa conducido por el Gordo Dan. Una muestra de fuerza que necesitaba el grupo juvenil Las Fuerzas del Cielo que lidera Santiago Caputo.

El Gobierno espera una multitudinaria marcha en contra este jueves contra la reforma laboral, encabeza por la CGT, gremios, organizaciones política, sociales y mucho autoconvocado. En Casa Rosada responden: "Que hagan lo que quieran pero sobre la vereda. Si van por la calle, avanzaremos". Será el debut de la nueva ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva. Adentro del Senado estará monitoreando su jefa política, Bullrich.