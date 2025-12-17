Los 3 jugadores que necesita River como refuerzos para el 2026

River Plate afrontará el 2026 no sólo con el desafío de volver a salir campeón, sino también de pelear en todos los frentes en los que jugará de la mano de Marcelo Gallardo como DT. Por supuesto, tanto el "Muñeco" como la dirigencia saben que la llegada de refuerzos puede ser fundamental para formar un equipo competitivo y disminuir el número con respecto a lo que pagaron en anteriores mercados de pases. El entrenador, que acertó en reiteradas ocasiones en su ciclo, sabe que no tiene margen de error y puede apuntar a tres nombres según los puestos que requiera en base a lo pretendido.

Las bajas de Enzo Pérez, Gonzalo "Pity" Martínez, Milton Casco e Ignacio "Nacho" Fernández sin dudas serán por demás sensibles para el entrenador. Por supuesto, la salida de Miguel Borja lo obligará a buscar un delantero de su gusto que se adapte a la idea de juego. Misma situación para los sectores del mediocampo y la defensa donde no sólo tendrá la oportunidad de sumar jugadores, sino que es necesario que sean de jerarquía para cambiarle la cara al plantel.

Un defensor

Germán Pezzella continúa con la recuperación de la rotura de ligamentos cruzados y volvería recién luego del reinicio de la próxima temporada debido al tiempo que le queda de recuperación. Tanto él como Lucas Martínez Quarta no encontraron su mejor nivel desde sus respectivas vueltas y Paulo Díaz no seguirá en el equipo. De esta manera, la carta más fuerte del DT es la de Lautaro Rivero, que hasta el momento estuvo a la altura de las circunstancias pero el "Muñeco" necesitará tanto un reemplazo como recambio en el fondo. Por otro lado, ya sin Casco podría ir por un lateral izquierdo como relevo de Marcos "Huevo" Acuña.

Entre los pretendidos por la dirigencia y el "Muñeco" aparece en el radar Román Vega, quien puede ocupar ese puesto. El joven de 21 años no tiene continuidad en Zenit de Rusia que pagó nueve milllones de dólares por el 90% de su pase a Argentinos Juniors. En caso de que no busquen centrales, si apuntan a su posición el jugador con pasado en la Selección Argentina Sub 20 sería ideal como reemplazo para el campeón del mundo.

Un volante con gol

Sin Enzo Pérez ni "Nacho" Fernández pero con Juan Fernando Quintero, no hay dudas que el técnico tendría que buscar a otro futbolista que no sólo genere juego de mitad de cancha en adelante, sino también lo genere. Dicho sector es uno a fortalecer por el "Muñeco" que no pudo encontrar esa regularidad con Giuliano Galoppo, que igualmente tuvo buenas actuaciones. Todo indica que se quedará en 2026, aunque igualmente Gallardo tendrá que encontrar una nueva cara.

Con Fausto Vera muy cerca de sumarse como refuerzo en el "Millonario", el nombre de Nicolás De la Cruz es otro de los que sonó para el mercado de pases. La salida del volante uruguayo que siguió su carrera al Flamengo le sacó al elenco de Núñez la explosión en ataque y se notó, por lo que su regreso más allá de las cuestiones físicas que lo aquejan no sonaría descabellado. Lo cierto es que tiene contrato hasta mediados del 2028 pero el "Mengao" quiere venderlo y esto llevaría a River a invertir una importante cantidad de dinero, aunque desde el entorno del DT no habría un interés en su vuelta.

Nicolás De La Cruz, uno de los jugadores que podría buscar Marcelo Gallardo para River de cara al 2026

Un delantero que se adapte al estilo de juego de Gallardo

La salida de Miguel Borja del plantel, quien perdió rodaje con el paso de la temporada a raíz de su flojo rendimiento, dejó sin un nueve de área al entrenador. Por esto, será fundamental que en el mercado de pases avancen por uno de los buscados, pero principalmente que cumplan el rol que pretende el técnico. Con el 2025 terminado, quedaron Sebastián Driussi, Maximiliano Salas y Facundo Colidio como referentes, pero ninguno cumple dicha función y más allá de los intentos del DT, no llegaron a funcionar en conjunto como esperaba.

Si bien Luciano Gondou es uno de los que más sonó durante las últimas semanas para ser refuerzo de River, el nombre de Gianluca Prestianni sería ideal para darle un funcionamiento más fluido al ataque. El joven del Benfica que representó a la Selección Argentina en el último Mundial Sub 20 tuvo un gran rendimiento y puede darle la potencia que le falta al ataque. El equipo luso rechazó la primera oferta, por lo que el "Millonario" tendrá que pagar más dinero del planeado si quiere contratarlo.